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新竹某科技園區主管墜樓亡 家屬認屍淚崩

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導

新竹縣竹北市某科技園區今天深夜驚傳墜樓，一名年約40、50歲的科技公司的主管，深夜從天台下墜落，倒臥在人行道上，當場身亡。家屬噩耗後悲慟欲絕，今天從北部抵達現場認屍，剛剛已到場，目前正與公司了解情況。

據了解，這名科技公司的主管，昨天晚間在公司內徘徊許久，大約深夜從公司的天台下墜落，倒臥在人行道上，今天早上6點多被晨跑的民眾發現，急忙報警，由於這名男性身上並無身分證件，相關單位與警方花了一段時間尋找此人，終於確認身份，並通知家屬到場協助。至於這名公司主管墜樓的原因，目前正在釐清中。

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至於這名公司主管墜樓的原因，目前正在釐清中。記者郭政芬／攝影
至於這名公司主管墜樓的原因，目前正在釐清中。記者郭政芬／攝影
新竹縣竹北市某科技園區今天深夜驚傳墜樓，一名年約40、50歲的科技公司的主管，深夜從天台下墜落，倒臥在人行道上，當場身亡。記者郭政芬／攝影
新竹縣竹北市某科技園區今天深夜驚傳墜樓，一名年約40、50歲的科技公司的主管，深夜從天台下墜落，倒臥在人行道上，當場身亡。記者郭政芬／攝影

主管 人行道 墜樓

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