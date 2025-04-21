台中后里下坡轉彎路段機車疑自撞 2婦人1死1傷

台中市后里區一處下坡轉彎路段昨天發生機車疑似自撞車禍，二名婦人一死一傷，另一名同行自騎機車婦人見狀，急著哭喊傷者名字，肇事原因由警方調查中。

台中市大甲警分局表示，昨天中午1時51分，在后里區后里里永興路電桿前車禍，66歲陳姓婦人騎機車載乘客67歲林姓婦人，沿永興路由東往西方向行駛，在下坡轉彎路段，自撞左側水泥護欄及反光標誌牌後倒地受傷送醫急救。

陳婦頭部及身體多處受傷，現場經救護人員實施CPR及AED後，轉送衛福部豐原醫院急救後不治；乘客林婦腿部骨折及身體多處受傷，經送衛福部豐原醫院開刀救治住院中，目前無生命危險；另一名同行婦人，當時自己騎機車，她發現朋友車禍後停車查看，哭喊傷者名字。

員警到場處置，騎士陳婦酒精反應尚待檢察官核發鑑定許可書抽血鑑定中，現場周邊無相關影像可供調閱釐清案情，已派員訪查行經車輛行車紀錄器及詢問報案人，釐清還原事故發生經過。