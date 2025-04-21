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台大醫院外牆鷹架倒塌嚇壞民眾 院方緊急回應了
台大醫院今天上午發生一起意外，東址院區的外牆突然整排鷹架倒塌，巨大聲響嚇壞路過民眾，現場意外畫面相當驚人。工程鷹架掉落，砸中一輛行進中的汽車，所幸未釀成人員傷亡。院方緊急回應，會進一步調查事發原因，並進行毀損車輛的賠償。
台大醫務秘書陳彥元表示，東址院區的外牆更新拉皮工程已經完成，原本預計今天進入拆除鷹架的階段，但早上8時許，卻突然發生鷹架倒塌。當時即已請工務單位進行調查，釐清事故原因。他指出，經了解後，主要原因不排除是「近日大雨」所致，造成這起工安意外。
陳彥元強調，鷹架原預計昨天拆除，但因天候不佳延後，未料今日早上發生倒塌意外，當時正值上班尖峰時段，現場周邊道路緊急拉起封鎖線，3個車道也縮減為2個車道，院方也將先賠償毀損的車輛，後續再與合作廠商釐清相關責任。
這起鷹架事故，從10層樓的高度崩塌下來，並未造成人員傷亡，僅波及一台自小客車，導致車輛引擎蓋損毀。陳彥元說，院方對所造成的傷害會予以賠償，目前針對坍塌處補強，日後會再安排拆除工程。
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