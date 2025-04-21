影／南投男選台中大里販毒 電子遊藝場當掩護仍落網

台中市刑大六隊在去年初偵辦毒品案時，發現南投縣王姓男子無業，涉嫌販毒，選在台中大里區一間電子遊藝場為根據地，在遊藝場周邊與藥腳交易，檢警掌握事證後，去年5月搜索，帶回王與涉案藥腳等8人，查扣海洛因、安非他命等毒品，檢方聲押王獲准，近日偵結起訴。

台中市刑大六隊在去年初偵辦毒品案溯源，發現南投縣王姓男子（47歲）涉案，經報請檢察官指揮後，展開蒐證，發現王會選擇大里區一間電子遊藝場為掩護，用該處出入份子複雜，在電子遊戲場周邊交易毒品。

檢警掌握，與王男交易毒品的藥腳有7人，去年5月初時完成蒐證，持拘票、搜索票兵分八路帶回王男等涉案8人，查扣涉案8包海洛因、12包安非他命、分裝袋、吸食器、現金10萬等贓證物，市價近4萬元。

全案警詢時，王男坦認涉案，但王另涉其他毒品案件，檢方訊問後認仍有串滅證、逃亡之虞，向台中地院聲押獲准，全案近日偵結起訴。

台中市刑大隊長李明道提醒，根據毒品危害防制條例，製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑，得併科2000萬以下罰金。

明知為偽藥或禁藥，而販賣、供應、調劑、運送、寄藏、牙保、轉讓或意圖販賣而陳列者，也分別可依藥事法處7年以下有期徒刑，得併科5000萬元以下罰金，刑責相當重，警方絕不容許有販賣毒品犯罪行為，並將持續實施掃蕩，刨根溯源，打擊行動絕不手軟，以穩定轄內治安。

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