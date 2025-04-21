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影／買冰硬拗1元遭拒…奧客嗆「到我家撿」留1星負評 店家怒提告

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭市一碗55元剉冰大碗又便宜，客人昨天買冰硬要少給1元，店家不同意，對方嗆「那麼缺錢，到我家撿」，上網刷1星負評「不新鮮」；店家忍無可忍，不滿被糟蹋侮辱人格及妨害商家名譽，截圖在臉書貼文揚言提告，底下擁入大批粉絲留言送暖，網友強調「不是1元的問題，是態度」。

宜蘭市宜興路一家生意非常好的冰店，昨天下午2時許，一名年約50歲的男客人上門買剉冰，點了紅豆、花豆及芋圓，掏銅板付錢時，數了數嘴巴碎念「少1元」，羅姓老闆看對方手中還有銅板及紙鈔，對方問「少1元，可以嗎？」老闆不同意。

未料，男客補拿1元付帳時，竟嗆「1塊錢我家很多，那麼缺錢，可以來我家撿」。羅老闆說，當天原本不想理會，正當他在製作剉冰，對方拍照上網，更假冒女性在地嚮導的名義寫下「個人感覺不新鮮，強烈不推薦…」1顆星負評，當下被他發現，馬上截圖。

老闆表示，其實他們並不是計較1元，有時客人沒帶錢，改天再拿錢來也都沒關係，問題是對方手上明明還有1元及5元，也還有紙鈔，為何不給錢？

羅姓老闆氣到在負評底下留言告知對方，「你的言行已經攝影存證，嚴重侮辱人格，會控告你妨害商家名譽」，他同時在宜蘭知識+臉書貼文「硬要拗那一塊錢」，「還要我去他家裡撿錢」，只不過是做個小生意，還要被人這樣糟蹋侮辱。

底下網友紛紛力挺店家，留言「奧客故意來亂」、「買賣你情我願，也要尊重店家」、「人家沒義務給你打折」、「到醫院看病有給你打折嗎」、「負評不新鮮？冰塊還有不新鮮的嗎？」「不能姑息，支持提告」。

另有網友強調，「這不是1元的問題，而是感覺態度惡劣，店家也不缺這1元」。老闆強調，做生意好來好去，和氣生財，對方如果願意撤下負評，他們可以考慮不提告。

男客人買挫冰少1元，老闆要他補上，對方一邊付帳一邊嗆：「那麼缺錢，可以來我家撿」。圖／翻攝店家監視器
男客人買挫冰少1元，老闆要他補上，對方一邊付帳一邊嗆：「那麼缺錢，可以來我家撿」。圖／翻攝店家監視器
客人（右）買剉冰，不滿被店家要求補上1元，竟嗆「1塊錢我家很多，那麼缺錢，可以來我家撿」。圖／翻攝店家監視器
客人（右）買剉冰，不滿被店家要求補上1元，竟嗆「1塊錢我家很多，那麼缺錢，可以來我家撿」。圖／翻攝店家監視器
店家的剉冰超大碗，網友讚「佛心店家」。記者戴永華／攝影
店家的剉冰超大碗，網友讚「佛心店家」。記者戴永華／攝影
客人（右）買剉冰，不滿被店家要求補上1元，趁老闆不注意時，拍照上網留下1星負評。圖／翻攝店家監視器
客人（右）買剉冰，不滿被店家要求補上1元，趁老闆不注意時，拍照上網留下1星負評。圖／翻攝店家監視器
客人為了買剉冰少1元，店家不同意，竟上網留言刷1星負評，老闆氣到跳腳揚言提告。圖／翻攝自宜蘭知識＋
客人為了買剉冰少1元，店家不同意，竟上網留言刷1星負評，老闆氣到跳腳揚言提告。圖／翻攝自宜蘭知識＋
客人嗆店家「那麼缺錢，可以來我家撿」，還留1顆星負評。羅姓老闆說，對方糟蹋侮辱人，損害店家商譽。記者戴永華／攝影
客人嗆店家「那麼缺錢，可以來我家撿」，還留1顆星負評。羅姓老闆說，對方糟蹋侮辱人，損害店家商譽。記者戴永華／攝影
宜蘭市宜興路的冰店生意很好，遭奧客留1星負評，但反而擁入更多支持粉絲到店家消費，行動力挺。記者戴永華／攝影
宜蘭市宜興路的冰店生意很好，遭奧客留1星負評，但反而擁入更多支持粉絲到店家消費，行動力挺。記者戴永華／攝影

宜蘭 提告 老闆 負評

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