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喝酒不好！男爛醉跌倒報案 警暴雨中水溝尋獲狼狽送醫

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市龜山區一名57歲郭姓男子昨晚北上參加友人聚會，喝到爛醉後要走路回家，深夜卻遇到大雨又加上酒醉走路不穩，不慎跌入振興路上「一個洞」，警方獲報時男子講話含糊，員警冒雨在路邊尋人，終於在一處水溝內發現男子，經送醫後無大礙。

龜山分局大埔派出所昨深夜接獲報案，一名酒醉男子自稱跌入路邊「一個洞」，但因語氣含糊，無法清楚描述位置，警方獲報後立即趕往現場，當時突降暴雨，能見度極低，員警冒雨沿報案地點周邊展開地毯式搜尋。

對此警方終於在振興路上一處水溝內發現報案的郭姓男子，郭男衣著單薄、倒臥水溝，他表示因北上參加友人聚會，喝了不少酒，結果回家路上不慎跌進水溝；警方與消防人員迅速協力將其救出，立即送往林口長庚醫院治療，所幸僅有輕微擦挫傷，經檢查確認無大礙。警方也提醒，民眾應適量飲酒，避免過度飲酒釀成意外。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園市龜山區一名57歲郭姓男子昨晚北上參加友人聚會，喝到爛醉後要走路回家，深夜卻遇到大雨又加上酒醉走路不穩，不慎跌入振興路上水溝，狼狽不堪。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一名57歲郭姓男子昨晚北上參加友人聚會，喝到爛醉後要走路回家，深夜卻遇到大雨又加上酒醉走路不穩，不慎跌入振興路上水溝，狼狽不堪。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一名57歲郭姓男子昨晚北上參加友人聚會，喝到爛醉後要走路回家，深夜卻遇到大雨又加上酒醉走路不穩，不慎跌入振興路上水溝，狼狽不堪。記者周嘉茹／翻攝
桃園市龜山區一名57歲郭姓男子昨晚北上參加友人聚會，喝到爛醉後要走路回家，深夜卻遇到大雨又加上酒醉走路不穩，不慎跌入振興路上水溝，狼狽不堪。記者周嘉茹／翻攝

暴雨 聚會 酒駕

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