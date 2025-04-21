快訊

半導體風雲／台積定錨FOPLP規格 供應鏈是否洗牌掀熱議

NBA季後賽／柯瑞、巴特勒聯手轟66分 勇士下剋上擊落火箭

北市私立復興高中疑瓦斯外洩 3廚工身體不適就醫

男持打火機點燃機車座墊縱火 基隆警鎖定犯嫌

中央社／ 基隆21日電

一名男子昨天晚間持打火機，點燃停放在基隆市光一路騎樓的機車座墊後離去，所幸火勢很快撲滅無人受傷。警方今天表示，已鎖定犯嫌，將積極查緝到案說明，全案朝公共危險罪嫌偵辦。

根據監視器畫面顯示，一名頭戴鴨舌帽、身穿黑色短袖上衣男子，昨天深夜10時許走在成功國宅光一路側騎樓，見一輛機車後座疑擺放塑膠袋，手持打火機數度在塑膠袋上點火，見已引燃塑膠袋便匆忙離去。

消防局獲報後立即派員前往現場，所幸火勢很快被撲滅，沒有人員受傷，但機車座墊後半部已遭大火燒毀。

機車車主檢視監視器畫面後表示，不認識犯嫌，機車雖然在他的名下，但平日都是父親使用，會詢問父親最近是否與人發生糾紛。鄰居說，犯嫌看起來不像是附近居民。

當地光華里長陳世豐指出，近期成功國宅周邊出現不明人士，稱沒錢吃飯隨機向店家借錢，且深夜有人鬼鬼祟祟上樓，疑要伺機行竊，華五街一樓店家擺放在騎樓的商品也遭人偷竊，希望警方能加強巡邏。

塑膠袋 成功 騎樓

延伸閱讀

首爾21層樓公寓疑遭人縱火 釀1死11傷

抗議破壞環境 幾內亞比索婦女縱火燒中資礦場

「絕沛」交鋒！史書華批林沛祥沒建樹 藍營細數問政成績

撐不住！基隆連珍糕餅喊漲 「芋泥球」調漲為60元、漲幅9%

相關新聞

北市私立復興實中疑瓦斯外洩？ 校方澄清：初判空氣不流通

台北市私立復興實中今天廚房疑出現瓦斯外洩意外，導致3名廚工身體不適送醫，據了解，該校17日廚工就有反應聞到瓦斯味。校方證...

新竹某科技園區主管墜樓亡 家屬認屍淚崩

新竹縣竹北市某科技園區今天深夜驚傳墜樓，一名年約40、50歲的科技公司的主管，深夜從天台下墜落，倒臥在人行道上，當場身亡...

台中37歲男子因病不適 母凌晨騎機車送醫途中墜落亡

台中市大里1名37歲機車男子，今天凌晨因生病，由媽媽騎機車載往醫院就醫，從成功路行經德芳南路時，他原本在後座雙手抱住媽媽...

台大醫院外牆鷹架倒塌嚇壞民眾 院方緊急回應了

台大醫院今天上午發生一起意外，東址院區的外牆突然整排鷹架倒塌，巨大聲響嚇壞路過民眾，現場意外畫面相當驚人。工程鷹架掉落，...

醫院遭駭客攻擊再添一起 中壢長慎醫院8萬人個資恐曝光

繼馬偕醫院、彰化基督教醫院遭駭客攻擊後，再有中大型醫療體系遭到攻擊。這次為台灣首家老年專科醫院、中壢「長慎醫院」傳出有8...

高雄這條路機車限速40 網友上下班直擊車禍嘆：歸剛欸

高市中山四路因鄰近國際機場及港口車水馬龍，16日早上機場正門口機車道發生車禍，有騎士指已是他遇到第3次追撞事故，指機車道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。