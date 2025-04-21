男持打火機點燃機車座墊縱火 基隆警鎖定犯嫌

一名男子昨天晚間持打火機，點燃停放在基隆市光一路騎樓的機車座墊後離去，所幸火勢很快撲滅無人受傷。警方今天表示，已鎖定犯嫌，將積極查緝到案說明，全案朝公共危險罪嫌偵辦。

根據監視器畫面顯示，一名頭戴鴨舌帽、身穿黑色短袖上衣男子，昨天深夜10時許走在成功國宅光一路側騎樓，見一輛機車後座疑擺放塑膠袋，手持打火機數度在塑膠袋上點火，見已引燃塑膠袋便匆忙離去。

消防局獲報後立即派員前往現場，所幸火勢很快被撲滅，沒有人員受傷，但機車座墊後半部已遭大火燒毀。

機車車主檢視監視器畫面後表示，不認識犯嫌，機車雖然在他的名下，但平日都是父親使用，會詢問父親最近是否與人發生糾紛。鄰居說，犯嫌看起來不像是附近居民。

當地光華里長陳世豐指出，近期成功國宅周邊出現不明人士，稱沒錢吃飯隨機向店家借錢，且深夜有人鬼鬼祟祟上樓，疑要伺機行竊，華五街一樓店家擺放在騎樓的商品也遭人偷竊，希望警方能加強巡邏。