醫院遭駭客攻擊再添一起 中壢長慎醫院8萬人個資恐曝光

繼馬偕醫院、彰化基督教醫院遭駭客攻擊後，再有中大型醫療體系遭到攻擊。這次為台灣首家老年專科醫院、中壢「長慎醫院」傳出有8萬多人病歷資料外洩事件。據了解，長慎醫院本月16日遭攻擊，導致網路掛號、初診、醫師開處方等功能停擺。衛福部表示，目前已在密切處理，應與過去事件一樣，屬於駭客攻擊事件，因為過去已有經驗，將會照流程進行處理。

衛福部今舉辦「負責任AI執行中心成果發表會」，衛福部資訊處長李建璋說，目前已在積極處理中。衛福部次長呂建德也說，衛福部已公布醫療院所資安相關指引，將會盡速輔導廠商落實規定。

長慎醫院是中壢地區大型醫院，前身為新竹安慎診所體系，主要針對需長期復健照護的年長者，提供完善的糖尿病、洗腎等專業醫療照護，預計可照顧一萬名慢性病老年患者，