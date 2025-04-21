醫院遭駭客攻擊再添一起 中壢長慎醫院8萬人個資恐曝光
繼馬偕醫院、彰化基督教醫院遭駭客攻擊後，再有中大型醫療體系遭到攻擊。這次為台灣首家老年專科醫院、中壢「長慎醫院」傳出有8萬多人病歷資料外洩事件。據了解，長慎醫院本月16日遭攻擊，導致網路掛號、初診、醫師開處方等功能停擺。衛福部表示，目前已在密切處理，應與過去事件一樣，屬於駭客攻擊事件，因為過去已有經驗，將會照流程進行處理。
衛福部今舉辦「負責任AI執行中心成果發表會」，衛福部資訊處長李建璋說，目前已在積極處理中。衛福部次長呂建德也說，衛福部已公布醫療院所資安相關指引，將會盡速輔導廠商落實規定。
長慎醫院是中壢地區大型醫院，前身為新竹安慎診所體系，主要針對需長期復健照護的年長者，提供完善的糖尿病、洗腎等專業醫療照護，預計可照顧一萬名慢性病老年患者，
根據長慎醫院本月16日公告：「因本院系統異常，因本院電腦系統異常（初診及現場暫停掛號），現場作業調整如下：包括人工叫號、醫師手寫處方，而系統全力搶修中，敬請來賓耐心等候，感謝您的理解與配合。長慎醫院敬上。」
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