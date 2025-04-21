快訊

半導體風雲／台積定錨FOPLP規格 供應鏈是否洗牌掀熱議

NBA季後賽／柯瑞、巴特勒聯手轟66分 勇士下剋上擊落火箭

北市私立復興高中疑瓦斯外洩 3廚工身體不適就醫

醫院遭駭客攻擊再添一起 中壢長慎醫院8萬人個資恐曝光

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導

繼馬偕醫院、彰化基督教醫院遭駭客攻擊後，再有中大型醫療體系遭到攻擊。這次為台灣首家老年專科醫院、中壢「長慎醫院」傳出有8萬多人病歷資料外洩事件。據了解，長慎醫院本月16日遭攻擊，導致網路掛號、初診、醫師開處方等功能停擺。衛福部表示，目前已在密切處理，應與過去事件一樣，屬於駭客攻擊事件，因為過去已有經驗，將會照流程進行處理。

衛福部今舉辦「負責任AI執行中心成果發表會」，衛福部資訊處長李建璋說，目前已在積極處理中。衛福部次長呂建德也說，衛福部已公布醫療院所資安相關指引，將會盡速輔導廠商落實規定。

長慎醫院是中壢地區大型醫院，前身為新竹安慎診所體系，主要針對需長期復健照護的年長者，提供完善的糖尿病、洗腎等專業醫療照護，預計可照顧一萬名慢性病老年患者，

根據長慎醫院本月16日公告：「因本院系統異常，因本院電腦系統異常（初診及現場暫停掛號），現場作業調整如下：包括人工叫號、醫師手寫處方，而系統全力搶修中，敬請來賓耐心等候，感謝您的理解與配合。長慎醫院敬上。」

衛福部資訊處處長李建璋說，「長慎醫院」為老年專科醫院，目前傳出有8萬多人病歷資料外洩，衛福部已在密切處理。圖／取自長慎醫院官網
衛福部資訊處處長李建璋說，「長慎醫院」為老年專科醫院，目前傳出有8萬多人病歷資料外洩，衛福部已在密切處理。圖／取自長慎醫院官網

中壢 衛福部 醫師 駭客

延伸閱讀

中壢富台國小60校慶 校地變捷運站…桃園市長宣布遷校啟動

醫療資訊平台爆抄襲 衛福部坦言：有不尊重著作權疑慮

中壢狂風暴雨夜市變「雨市」 彎道大淹水水上行車驚險

長照3.0明年擴大急性後期照顧 適用對象取消年齡區分

相關新聞

北市私立復興實中疑瓦斯外洩？ 校方澄清：初判空氣不流通

台北市私立復興實中今天廚房疑出現瓦斯外洩意外，導致3名廚工身體不適送醫，據了解，該校17日廚工就有反應聞到瓦斯味。校方證...

新竹某科技園區主管墜樓亡 家屬認屍淚崩

新竹縣竹北市某科技園區今天深夜驚傳墜樓，一名年約40、50歲的科技公司的主管，深夜從天台下墜落，倒臥在人行道上，當場身亡...

台中37歲男子因病不適 母凌晨騎機車送醫途中墜落亡

台中市大里1名37歲機車男子，今天凌晨因生病，由媽媽騎機車載往醫院就醫，從成功路行經德芳南路時，他原本在後座雙手抱住媽媽...

台大醫院外牆鷹架倒塌嚇壞民眾 院方緊急回應了

台大醫院今天上午發生一起意外，東址院區的外牆突然整排鷹架倒塌，巨大聲響嚇壞路過民眾，現場意外畫面相當驚人。工程鷹架掉落，...

醫院遭駭客攻擊再添一起 中壢長慎醫院8萬人個資恐曝光

繼馬偕醫院、彰化基督教醫院遭駭客攻擊後，再有中大型醫療體系遭到攻擊。這次為台灣首家老年專科醫院、中壢「長慎醫院」傳出有8...

高雄這條路機車限速40 網友上下班直擊車禍嘆：歸剛欸

高市中山四路因鄰近國際機場及港口車水馬龍，16日早上機場正門口機車道發生車禍，有騎士指已是他遇到第3次追撞事故，指機車道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。