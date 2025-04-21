台中博士淪為毒販…號召網路同好 玩命「走水路」遭訴

台中市李姓男子具有休閒管理系博士學位，曾在補習班任教，去年間被檢警掌握，涉嫌號召網友一起吸毒，也有轉售安非他命毒品的行為，甚至還教網友如何「走水路（注射）」吸毒，第五警分局去年間收網，查獲安非他命等毒品，檢方近日偵結依毒品罪起訴。

檢警調查，李姓男子（56歲）是私立大學休閒管理系博士畢業，曾在補習班任教，但染上毒癮後丟了工作，曾透過交友軟體，與網友聯繫一起同歡，還教導同好如何以俗稱「走水路」的四注射方式，吸食安非他命。

檢警去年4月間前往南區李男住處搜索，當場查獲安非他命4小包、吸食器2組、玻璃球7個等毒品等贓證物，全案警詢後依毒品罪送辦，檢方近日偵結起訴。

有刑警認為，安非他命通常都是以燃燒後吸食，以安非他命注射方式吸食，比較少見，主要是安非他命是結晶塊，用血管注射方式，容易堵塞血管而致命，注射方式吸食，以海洛因為多。

第五警分局提醒，毒品一旦沾上後果難以承擔，民眾切勿輕信毒品可紓壓或助興的錯誤觀念，毒品不僅危害健康，也會導致嚴重法律後果，民眾如發現可疑毒品交易或濫用情形，應即通報警方，共同維護公共安全。

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