泳客驚見男童沉池底急救人 救生員偕消防CPR救回一命

新北市蘆洲國民運動中心昨天下午驚傳溺水意外。陳女帶著10歲女兒及4歲兒子去泳池游泳，4歲男童突然溺水，其他泳客游經碰觸到沉底的男童立即將他救起由救生員實施CPR，救護人員到場接續施救後男童恢復意識呼吸，目前在加護病房觀察中。

新北市消防局昨天下午5時許接獲報案，蘆洲區國民運動中心有男童溺水。救護人員及蘆洲警方獲報趕抵，發現溺水的4歲男童已無呼吸心跳，正由救生員進行CPR，救護人員到場接續急救，終於讓男童恢復意識及呼吸，隨即由救護車送往新光醫院，經檢查後無立即生命危險，目前於加護病房觀察中。