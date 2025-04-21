搜救犬瑪莉真神奇 20分鐘尋獲失聯老阿嬤

彰化市一名80歲失智張姓老阿嬤，本月18日下午外出散步後失聯，因患有重聽且未攜帶手機，家屬遍尋不著，心急如焚，經彰化警方、消防結合台灣偵搜犬協會的7隻搜救犬協尋，在她走失24小時後，很神奇地，最後由搜救犬德國狼犬「瑪莉」在水溝平安尋獲。

老阿嬤18日下午3時許失聯後，家屬四處尋找未果，擔心她的安危，當晚前往快官派出所報案求助。快官所所長林棟樑立即調派林政儒、蔡耀鋒、張晉誠、蕭勝彥及李庭瑋等員警組成搜查小組，結合消防、民防人員，沿路調閱監視器畫面，鎖定可能行蹤路線，並聯同家屬及地方巡守隊展開地毯式搜尋。

家屬也透過臉書社群「彰化人大小事」發文協尋，引起廣大網友關注。社團法人台灣偵搜犬協會得知消息後，即主動聯繫家屬，並呼喚各地會員加入協尋陣容，19日下午即共有8人分別帶著7隻搜救，陸續加入搜救行列，展開地毯式搜尋。

快官所所長林棟樑說，警方及搜救人員先已透過監視器鎖定老嬤可能失蹤區域，並由家屬提供老阿嬤的衣物、用品，供搜救犬嗅聞氣味後，分頭去找，有的搜救犬走到道路盡頭就回返，確認目標不在那裡，再換地方找，後來加入搜救陣容的搜救犬「瑪莉」抵達，很神奇地約20分鐘後，19日傍晚5時16分左右，就在水溝內找到老阿嬤。

老阿嬤被找到時，雖然身體虛弱，但意識清楚，仍行動自如，當她順著梯子爬上路面，還能自行走路，搜救人員、在場民眾鼓掌、歡呼，隨即由救護車送醫檢查。

至於老阿嬤為何會在水溝內，卻全身沒有跌擦傷痕跡，警方懷疑她可能自行走下水溝。