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台南將軍漁港深夜人車衝落海 36歲男疑酒駕釀禍

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南將軍漁港昨深夜11點多發生一起車輛落海事件，36歲沈姓男子駕駛轎車不明原因衝入漁港，而車輛落海的異常聲響也引起海巡人員注意趕緊前往救援，所幸沈男第一時間順利脫困，上岸後由警消協助送醫；警方初步調查，沈男酒測值超標，但詳細落海原因仍待調查釐清。

南部分署第11岸巡隊表示，將軍漁港安檢所人員昨深夜11點多，聽聞將軍漁港漁會廣場傳出異常聲響，隨即由勤務人員前往察看，並經調閱港區監視系統畫面發現有車輛落海情事，當下由第六巡防區指揮部統合救生能量啟動聯合救援機制，通報消防局等相關單位至現場協處。

第11岸巡隊也說，安檢所人員攜帶救生裝備抵達現場，評估安全無虞後趕緊下水救援，協助落海民眾建立浮力並救援至救生艇，民眾上岸後因意識較為模糊，除持續安撫穩定其情緒外，經警消初步檢視，無明顯外傷，後續送往佳里奇美醫院診治。

南市消防局昨晚獲報有車輛衝落將軍漁港，派遣12車、1艇、2無人機、警義消29人前往救援，趕抵現場初步確認車內僅有駕駛1人，且由海巡人員載到安檢所檢傷，但為確認有無其他人員受困車內，救援潛水人員仍在落海的事故車輛及附近擴大搜尋，幸無發現其他事故傷患。

警方初步調查，36歲沈姓男子昨晚11點多駕駛其父親的車輛，開車衝撞將軍漁港護欄後，連人帶車落入海中，沈男被救上岸後除驚魂未定，情緒也相當不穩，對於事發經過不願多談；經酒測檢驗酒測值超標，疑酒駕釀禍，但詳細原因仍待釐清，沈男目前則在佳里奇美留院觀察。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南將軍漁港昨深夜11點多發生一起車輛落海事件，36歲沈姓男子駕駛轎車不明原因衝入漁港，所幸第一時間順利脫困，上岸後由警消協助送醫。圖／民眾提供
台南將軍漁港昨深夜11點多發生一起車輛落海事件，36歲沈姓男子駕駛轎車不明原因衝入漁港，所幸第一時間順利脫困，上岸後由警消協助送醫。圖／民眾提供
台南將軍漁港昨深夜11點多發生一起車輛落海事件，36歲沈姓男子駕駛轎車不明原因衝入漁港，所幸第一時間順利脫困，上岸後由警消協助送醫，警方初步調查，沈男酒測值超標，疑似酒駕釀禍，但詳細落海原因仍待調查釐清。圖／民眾提供
台南將軍漁港昨深夜11點多發生一起車輛落海事件，36歲沈姓男子駕駛轎車不明原因衝入漁港，所幸第一時間順利脫困，上岸後由警消協助送醫，警方初步調查，沈男酒測值超標，疑似酒駕釀禍，但詳細落海原因仍待調查釐清。圖／民眾提供
台南市消防局為確認有無其他人員受困車內，救援潛水人員仍在落海的事故車輛及附近擴大搜尋，幸無發現其他事故傷患。圖／民眾提供
台南市消防局為確認有無其他人員受困車內，救援潛水人員仍在落海的事故車輛及附近擴大搜尋，幸無發現其他事故傷患。圖／民眾提供

將軍漁港 海巡 酒測 酒駕

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