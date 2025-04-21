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影／台中阿嬤級資深議員張瀞分被詐團問是否未婚 她想回嗆：我28歲

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

詐騙氾濫，詐騙集團常亂槍打鳥令人啼笑皆非；台中市議員張瀞分今年82歲，老當益壯，她前天接到一通詐騙電話，對方自稱是台中市政府委託舉辦未婚聯誼活動，詢問她是否單身，未婚，要再問她是否願意參加聯誼活動時，被阿嬤級張瀞分掛斷電話，她說當時忘了回嗆詐騙集團「我才28歲啦」。

張瀞分連任多屆議員，今年82歲，是台中市最資深市議員，每天活力十足，地方服務和行程都自己開車跑，許多人說自己比她年輕，體力和活力遠不如她。

張瀞分表示，她前天接到一通電話，對方自稱是台中市政府委託舉辦未婚聯誼活動，詢問她是否單身，未婚，要再問她是否願意參加聯誼活動時，被阿嬤級張瀞分掛斷電話，她今天說，當時忘了回應詐騙集團「我才28歲啦」。

張瀞分又被稱為「豐原媽祖婆」，1978年首次參選當選豐原市民代表，後來又當選第10屆台中縣議會議員，是第10到15屆台中縣議會議員，2005年當選豐原市市長，也曾在台中縣市合併後當首任台中市 豐原區區長。

台中市最資深市議員82歲張瀞分，早已是阿嬤級，她接到詐團電話，被問是否未婚， 她說很想回嗆「我28歲啦」。記者游振昇／攝影
台中市最資深市議員82歲張瀞分，早已是阿嬤級，她接到詐團電話，被問是否未婚， 她說很想回嗆「我28歲啦」。記者游振昇／攝影

台中市 詐騙集團 議員

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