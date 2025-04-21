影／台中阿嬤級資深議員張瀞分被詐團問是否未婚 她想回嗆：我28歲

詐騙氾濫，詐騙集團常亂槍打鳥令人啼笑皆非；台中市議員張瀞分今年82歲，老當益壯，她前天接到一通詐騙電話，對方自稱是台中市政府委託舉辦未婚聯誼活動，詢問她是否單身，未婚，要再問她是否願意參加聯誼活動時，被阿嬤級張瀞分掛斷電話，她說當時忘了回嗆詐騙集團「我才28歲啦」。

張瀞分連任多屆議員，今年82歲，是台中市最資深市議員，每天活力十足，地方服務和行程都自己開車跑，許多人說自己比她年輕，體力和活力遠不如她。

張瀞分表示，她前天接到一通電話，對方自稱是台中市政府委託舉辦未婚聯誼活動，詢問她是否單身，未婚，要再問她是否願意參加聯誼活動時，被阿嬤級張瀞分掛斷電話，她今天說，當時忘了回應詐騙集團「我才28歲啦」。