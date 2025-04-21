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分手後瘋狂致電46通想挽回 還冒用她照片稱「想愛愛」

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

黃姓男子與前女友分手後，為挽回感情，一周內撥打46通電話，讓對方不勝其擾；黃見前女友不理睬，再冒用她照片、電話，在社群媒體成立帳號，發布「想愛愛 想要嗎」等貼文，導致前女友接到許多陌生男性致電，台南地院將他依個資法、跟騷法判刑4月。

判決書指出，台南市黃姓男子與前女友分手後，心有不甘，2023年11月初，在一周時間透過家用電話、行動電話、LINE電話致電對方至少46通，影響前女友日常生活或社會活動；他見前女友仍不理睬，變本加厲，在社群媒體X上建立帳號，盜用前女友名字及照片。

黃盜用前女友身分，2023年年底在X發文「單身女 約 09...」、「快點約喔」、「想愛愛 想要嗎 09...」、「快點約起來 09...」等多則不堪入目的貼文；黃揭露前女友手機，導致許多陌生男性致電相約，甚至加為LINE好友，傳訊詢問貼文內容，讓黃的前女友忍無可忍。

案經女子向警方報案提告，檢警偵訊、法院審理時，黃姓男子均承認犯行；法院認定，黃涉犯實行騷擾罪、非公務機關非法利用個人資料罪，犯意各別、行為互殊，應予分論併罰。　　　　

法院審酌，黃因個人感情因素，未能理性處理，騷擾被害人、冒用名義等個人資料散布損害名譽文字，已對被害人日常生活及社會活動造成干擾，並使被害人惶恐度日，承受心理上極大壓力；考量黃犯後承認犯行，試圖商談調解，非無悔意，判刑4月。

黃姓男子與前女友分手後，為挽回感情，一周內撥打46通電話，還冒用她照片、電話，在社群媒體成立帳號，發布「想愛愛 想要嗎」等貼文，台南地院將他依個資法、跟騷法判刑4月。本報資料照片
黃姓男子與前女友分手後，為挽回感情，一周內撥打46通電話，還冒用她照片、電話，在社群媒體成立帳號，發布「想愛愛 想要嗎」等貼文，台南地院將他依個資法、跟騷法判刑4月。本報資料照片

前女友 社群媒體 被害人

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