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高雄轎車左轉撞飛直行機車女騎士 網驚嚇：馬路如虎口

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子昨天上午10時許駕車行經高市大中二路右轉華夏路口，撞飛騎機車直行的蘇姓女子，過程被他車行車記錄器拍下PO網，網友指馬路如虎口，應要慢行；警方指，當時該處路口雙方均可通行，初判陳男轉彎車未禮讓蘇女直行車肇禍。

網路社群Threads有網友貼出一則貼文，指早上大中路和博愛路口，剛好目睹這一幕，騎車真的要注意安全，從原PO附上的影片可見當時一輛轎車左轉華夏路，緊接著另一輛轎車從大中路左轉華夏路，撞飛直行的機車女騎士，女騎士當場倒地不起。

有網友留言回應提醒，「是大中二路與華夏路口，沒有左轉燈號也沒有禁止左轉，大家騎車開車都要多留意」、「應該是紅燈沒錯，但馬路如虎口，不管是什麼燈都要慢下來，預防這種違規害人的人」。

轄區左營警分局指出，交通分隊於昨天上午10時許，獲報在左營區華夏路與大中二路口有交通事故發生，立即派員前往處理。

警方到場了解，係66歲陳姓男子駕車沿大中二路西向東行駛，至案發地點欲左轉華夏路時，與對向沿大中二路西向東騎乘機車直行的43歲蘇姓女子發生碰撞進而肇事。

蘇女摔車後，身體多處擦挫傷送醫治療、尚無大礙，陳男則未受傷，雙方經警方酒測均無飲酒情事。警方於肇事現場測繪、蒐證，並派員疏導現場車流，有關肇事責任，將陳報交通大隊判定。

陳姓男子昨天上午10時許駕車行經高市大中二路右轉華夏路口，撞飛騎機車直行的蘇姓女子。圖／取自Threads
陳姓男子昨天上午10時許駕車行經高市大中二路右轉華夏路口，撞飛騎機車直行的蘇姓女子。圖／取自Threads
陳姓男子昨天上午10時許駕車行經高市大中二路右轉華夏路口，撞飛騎機車直行的蘇姓女子。圖／取自Threads
陳姓男子昨天上午10時許駕車行經高市大中二路右轉華夏路口，撞飛騎機車直行的蘇姓女子。圖／取自Threads

Threads 交通事故 撞飛 行車記錄器

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