影／看尿液相片就線上診斷？清水警與銀行員阻詐12萬元

台中70歲王姓男子網路看到假廣告訊息，誤信對方是教授，只需他尿液照片就能線上診斷，男子到銀行要匯12萬元買藥品，行員查覺有異通報，員警到場了解後說明這是詐騙手法，及時勸阻他被騙12萬元。

台中市清水區70歲王姓男子日前在網路上看到詐騙集團所設置的假廣告訊息，佯稱可恢復身體健壯，王男加該公司「指導中心」LINE帳號，一名自稱教授男子能在線上診斷，王男聽從指示，將尿液拍照上傳後，對方請王男匯款並表示將寄藥品給他塗抹擦拭。

本月15日下午，王男到清水區某銀行欲匯款12萬元，行員關懷詢問，男子表示要購買藥品，行員查覺有異，發現對方戶頭金流異常，研判男子可能遭詐騙，通知警方到場協助了解。

台中市清水警分局巡佐周義偕、警員王惟萲到場時，王男正與對方通話，員警表明身分，對方立即表示是公司陳姓負責人，為王男代購保健品，說明公司所在地區，警方詢問公司統一編號時對方隨即掛電話。

警方向王男表示這是詐騙手法，經銀行行員查出該公司地址所經營項目及負責人，均與對方所稱不符。王男表示「自己要顧身體，對方是教授，過程中還拍尿液照片上傳給他診斷」，警方及行員表示，沒有檢驗怎看得出來，那這樣醫院都要關門了。

王男原本還想和對方聯絡，，在場者都勸他不要聯繫，員警還說「手機借我，我幫你將對方封鎖」，在眾人極力勸說下，王男決定不匯款即離開。