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大貨車路邊伸展舞台…公車經過車頂被刺穿 民宅遭波及

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓男子的自用大貨車前天在馬路上逆向停車搭設舞台，何姓男子駕駛公車經過時發生擦撞，兩車撞擊後又導致大貨車推撞民宅，造成百葉窗毀損；所幸無人受傷，駕駛都沒有酒駕情形，至於事故主因與肇責，警方將再調閱監視器畫面及調查比對釐清。

台南市警第五分局前天上午11時許獲報，北區北區臨安路二段有公車與大貨車發生擦撞，經了解，44歲陳姓男子駕駛的大貨車是改裝舞台車，前天逆向停在馬路邊，搭設舞台；45歲何姓司機駕駛公車經過時兩車擦撞，公車車頂還遭舞台車伸出的天花板角刺穿。

警方指出，兩車擦撞後，舞台車推撞波及毀損民宅百葉窗，雙方駕駛均未受傷，也無酒駕情形；據了解，現場是店家開幕典禮，有申請路權，因此大貨車是合法停在路邊，伸展其舞台設備。

警方說明，但大貨車部分舞台設備已超出車體核准使用範圍，將依道路交通管理處罰條例第82條第1項第9款開罰，可處新臺幣1200至2400元罰鍰；警方提醒，舞台車或大型車輛如有特殊裝置，行駛前應確認設備未展開或突出，以免發生類似事故，保障用路人安全。

陳姓男子的自用大貨車前天在馬路上逆向停車搭設舞台，何姓男子駕駛公車經過時發生擦撞，兩車撞擊後又導致大貨車推撞民宅，造成百葉窗毀損；所幸無人受傷。記者袁志豪／翻攝
陳姓男子的自用大貨車前天在馬路上逆向停車搭設舞台，何姓男子駕駛公車經過時發生擦撞，兩車撞擊後又導致大貨車推撞民宅，造成百葉窗毀損；所幸無人受傷。記者袁志豪／翻攝
陳姓男子的自用大貨車前天在馬路上逆向停車搭設舞台，何姓男子駕駛公車經過時發生擦撞，兩車撞擊後又導致大貨車推撞民宅，造成百葉窗毀損；所幸無人受傷。記者袁志豪／翻攝
陳姓男子的自用大貨車前天在馬路上逆向停車搭設舞台，何姓男子駕駛公車經過時發生擦撞，兩車撞擊後又導致大貨車推撞民宅，造成百葉窗毀損；所幸無人受傷。記者袁志豪／翻攝
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陳姓男子的自用大貨車前天在馬路上逆向停車搭設舞台，何姓男子駕駛公車經過時發生擦撞，兩車撞擊後又導致大貨車推撞民宅，造成百葉窗毀損；所幸無人受傷。記者袁志豪／翻攝
陳姓男子的自用大貨車前天在馬路上逆向停車搭設舞台，何姓男子駕駛公車經過時發生擦撞，兩車撞擊後又導致大貨車推撞民宅，造成百葉窗毀損；所幸無人受傷。記者袁志豪／翻攝
陳姓男子的自用大貨車前天在馬路上逆向停車搭設舞台，何姓男子駕駛公車經過時發生擦撞，兩車撞擊後又導致大貨車推撞民宅，造成百葉窗毀損；所幸無人受傷。記者袁志豪／翻攝

公車 舞台 路權 逆向

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