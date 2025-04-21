大貨車路邊伸展舞台…公車經過車頂被刺穿 民宅遭波及

陳姓男子的自用大貨車前天在馬路上逆向停車搭設舞台，何姓男子駕駛公車經過時發生擦撞，兩車撞擊後又導致大貨車推撞民宅，造成百葉窗毀損；所幸無人受傷，駕駛都沒有酒駕情形，至於事故主因與肇責，警方將再調閱監視器畫面及調查比對釐清。

台南市警第五分局前天上午11時許獲報，北區北區臨安路二段有公車與大貨車發生擦撞，經了解，44歲陳姓男子駕駛的大貨車是改裝舞台車，前天逆向停在馬路邊，搭設舞台；45歲何姓司機駕駛公車經過時兩車擦撞，公車車頂還遭舞台車伸出的天花板角刺穿。

警方指出，兩車擦撞後，舞台車推撞波及毀損民宅百葉窗，雙方駕駛均未受傷，也無酒駕情形；據了解，現場是店家開幕典禮，有申請路權，因此大貨車是合法停在路邊，伸展其舞台設備。