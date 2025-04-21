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去年颱風擱淺大船 仍有3艘待移除
去年7月、10月颱風侵襲，導致11艘大船沉沒或擱淺沿岸，迄今擱淺在台南的凱塔輪、多芬輪，及高雄的新利輪仍未移除。海洋委員會主任委員管碧玲昨直言，「（對海洋）負擔很沉重」，海委會與航港局等全力處理中。
海洋委員會海洋保育署指出，凱塔、多芬和新利輪採就地拆解方式移除，依交通部航港局核准的船體移除計畫，現地拆除過程中須兼顧環境保護，因此進度會比拖進港內再拆解來得慢，分別規畫在4月底完成移除新利輪，5、6月再分別移除多芬、凱塔輪。
去年7月凱米颱風來襲，造成凱塔、多芬、新利輪等8艘貨輪擱淺，富順輪則在高雄港外海16浬處沉沒；同年10月山陀兒颱風襲台，巴貝多籍「BLUE LAGOON」貨輪擱淺蘭嶼，10月31日康芮颱風造成大陸籍「鈺洲啟航」輪在野柳擱淺。
「SEA YOU 海洋的見證與再造」全國巡迴展昨在高雄捷運美麗島站舉行啟航儀式，管碧玲致詞說，海保署今年預算僅8億元，許多海洋汙染防治及保育工作，都是地方政府及民間力量協助完成，這幾年來海保署大修海汙法，因應去年颱風造成11艘大船海上沉沒或海岸擱淺。
管碧玲指出，目前鈺洲啟航、BLUE LAGOON正處理海汙，擱淺在台南的凱塔、多芬輪，擱淺在高雄的新利輪仍未移除，「負擔很沉重」，海委會與相關單位正全力處理。
航港局南部航運中心主任張博彥說，若擱淺船隻拖進港口分解，速度一定比現地分解要快，移除費用航港局會依法積極向船東及保險公司求償。
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