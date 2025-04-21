施工疑電氣爆炸 高雄85大樓6傷

高雄85大樓昨發生電氣爆炸，6名工人受傷送醫。記者張議晨／攝影 高雄85大樓昨發生工安意外，8名工人在71樓施作電氣設備時，突然電氣爆炸，導致6人燒燙傷、嗆傷等，幸好無生命危險，4人送醫、2人自行就醫治療。市府稽查發現，工人沒戴絕緣護具等缺防護措施，將開罰雇主36萬元，勒令停工。

據了解，85大樓的高樓層由國際連鎖飯店業者進駐，正展開裝修工程，多名工人昨施做水電相關工程時，疑因電線短路引發意外。消防人員入內搜索救援，發現爆炸位置有明顯燒灼跡象，台電隨即斷電。

意外發生在上午9時許，消防局接獲通報，85大樓內傳出疑因電線短路導致人員受傷，共有6名傷者，2名員工因外出採購逃劫。救護人員到場時發現，26歲、39歲、51歲、60歲4名工人分別受燒燙傷、嗆傷等，協助送醫，之後又有2名工人身體不適，自行前往醫院看診。工務局表示，6名傷者意識清楚，但部分有燒燙傷症狀，會提供必要協助與關懷。

高市府勞檢調查後表示，工安事故與裝修過程中的電力施工作業有關，研判雇主未讓勞工戴上絕緣用防護具，或使用活線作業用器具而肇災，認定違反職安法及建築法，各處30萬、6萬元罰鍰，並移請地檢署追究雇主刑責。

市府表示，各事業單位從事低壓電路檢查、修理等活線作業時，應使勞工戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具，維護作業安全。