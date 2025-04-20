快訊

【即時短評】賴總統若容不下逆耳忠言 扁恐變XX同路人

軍方外包商騎車下班恍神 摔落高雄輕軌軌道右小腿骨折

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

從事軍區工程的外包商朱姓男子今天傍晚4時23分許下班騎機車返家，途經高市大順路直行九如路，疑因精神不濟，不慎將機車騎入輕軌軌道摔車，導致右小腿骨折，所幸當下無輕軌列車經過，也未影響列車通行，朱男被送醫治療，無生命危險。

高雄市捷運警察隊調查，45歲朱姓男子從事軍區外包商工作，今天傍晚下班後，騎機車返家，於傍晚4時23分許途經大順路北向南方向直行至九如路口時，疑因精神不濟，不慎將機車騎入輕軌軌道，連人帶車摔倒。

朱男摔落輕軌軌道，當場右小腿開放性骨折，所幸當下無輕軌列車經過；警消獲報趕抵，救護員緊急將朱男送醫治療，事故未影響輕軌列車通行。

警方事後對朱男施以酒測，無酒駕行為，研判朱男疑上班疲勞誤侵入輕軌軌道，警詢後，將對朱男依違反大眾捷運運輸法開單告發，另是否涉及公共危險罪部分，將函送地檢署偵辦。

軍區工程外包商朱姓男子今天傍晚4時23分許騎機車途經高市大順路直行九如路（紅圈處），疑因精神不濟，摔落輕軌軌道，致右小腿骨折。記者石秀華／翻攝
軍區工程外包商朱姓男子今天傍晚4時23分許騎機車途經高市大順路直行九如路（紅圈處），疑因精神不濟，摔落輕軌軌道，致右小腿骨折。記者石秀華／翻攝
軍區工程外包商朱姓男子今天傍晚4時23分許騎機車途經高市大順路直行九如路（紅圈處），疑因精神不濟，摔落輕軌軌道，致右小腿骨折（紅圈處）。記者石秀華／翻攝
軍區工程外包商朱姓男子今天傍晚4時23分許騎機車途經高市大順路直行九如路（紅圈處），疑因精神不濟，摔落輕軌軌道，致右小腿骨折（紅圈處）。記者石秀華／翻攝

軍區 輕軌

延伸閱讀

狠父虐嬰害顱內出血、骨折法院依對兒童犯傷害罪判2年

不要這樣拿雨傘！實驗揭這動作衝擊力=1架鋼琴 遭插中恐失明骨折

嘉義輕軌市府要中央埋單 鐵道局回應了

女子摔入深溝導致「連枷胸」難呼吸 肋骨固定術助改善

相關新聞

險淪豬仔！他以為飛泰國買黃金「卻變去柬埔寨」 高雄航警攔阻2人

林姓男子落求職陷阱，18日上午7點多在高雄國際機場以為飛泰國買黃金，當天來回賺3萬元，櫃檯報到才知是飛越南轉柬埔寨單程機...

影／冏！南投賓士消防車開到一半「車輪飛了」 才配發不到3月

南投縣消防局今年初購置一輛全新的「賓士消防車」沒想到，還沒正式上線執勤就出狀況；該輛消防車昨在名間新厝路進行駕駛訓練時，...

闖交通部大樓咆哮、放鞭炮 警揪40歲女涉案：將通知到案依法究辦

交通部今午3時許突遭不明人士燃放鞭炮，相關人員聽聞巨響後報警處理，警方清查後鎖定年約40歲陳姓女子涉案，將通知其到案說明...

領車時不慎遺落…她攜過世愛子手表26年 拖吊場女員工侵占謊稱沒看到

黃姓婦人攜帶過世小兒子心愛的勞力士手表26年，感覺小兒子仍在她身邊；日前她違停導致車輛被拖吊，手表掉落在拖吊場，她心急如...

軍方外包商騎車下班恍神 摔落高雄輕軌軌道右小腿骨折

從事軍區工程的外包商朱姓男子今天傍晚4時23分許下班騎機車返家，途經高市大順路直行九如路，疑因精神不濟，不慎將機車騎入輕...

平鎮、大溪各40警掃蕩不法 男子被騙83萬與警抓詐騙車手

桃園市平鎮與大溪警方昨深夜至凌晨執行雷霆除暴專案，平鎮區劉姓男子日前遭詐騙集團引誘虛擬貨幣假投資被詐騙83萬，警方授意面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。