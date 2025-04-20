軍方外包商騎車下班恍神 摔落高雄輕軌軌道右小腿骨折

從事軍區工程的外包商朱姓男子今天傍晚4時23分許下班騎機車返家，途經高市大順路直行九如路，疑因精神不濟，不慎將機車騎入輕軌軌道摔車，導致右小腿骨折，所幸當下無輕軌列車經過，也未影響列車通行，朱男被送醫治療，無生命危險。

高雄市捷運警察隊調查，45歲朱姓男子從事軍區外包商工作，今天傍晚下班後，騎機車返家，於傍晚4時23分許途經大順路北向南方向直行至九如路口時，疑因精神不濟，不慎將機車騎入輕軌軌道，連人帶車摔倒。

朱男摔落輕軌軌道，當場右小腿開放性骨折，所幸當下無輕軌列車經過；警消獲報趕抵，救護員緊急將朱男送醫治療，事故未影響輕軌列車通行。