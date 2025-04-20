險淪豬仔！他以為飛泰國買黃金「卻變去柬埔寨」 高雄航警攔阻2人

林姓男子落求職陷阱，18日上午7點多在高雄國際機場以為飛泰國買黃金，當天來回賺3萬元，櫃檯報到才知是飛越南轉柬埔寨單程機票，航警獲報攔阻，得知轉介林男的宋姓友人21日也準備飛泰國買黃金，及時阻止，救了險淪豬仔的2人。

航警局高雄分局調查，41歲林姓男子18日上午7點多出現在高雄國際機場航空公司櫃檯，報上購買機票代號後，得知是飛往越南再轉柬埔寨的機票，難以置信地詢問地勤人員，不是飛往泰國嗎？地勤告知是飛柬埔寨的單程機票，詢問林男，林卻支吾其詞，地勤於是通報航警到場。

警方到場後了解，林男指透過友人宋姓男子（36歲）認識的綽號「阿生」介紹，對方標榜「飛泰國帶黃金當日往返台灣，每趟可賺3萬元」，到泰國機場就會有人主動和他接觸，交付黃金並給回程機票，任務完成後可獲3萬元現金。

林男告知警方，他信以為真照做，只是沒想到，到了機場才發現是飛越南再轉柬埔寨，所以才一再詢問地勤人員，是否搞錯。

警方研判林男落入詐團求職陷阱，機會教育林男，若真的搭機去越南轉柬埔寨，恐淪豬仔遭拘禁，林男當下不僅打消出國念頭，還告知警方宋姓友人也在「阿生」的仲介下，準備於21日飛泰國買黃金。

警方隨即聯絡住台南的宋姓男子，趕赴宋男家，告知是詐騙集團騙人去柬埔寨的求職手法，切勿聽信，宋男才恍然大悟，自己險淪豬仔受害，答應警方會取消出國。