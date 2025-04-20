金門濃霧攪局…尚義機場航班大亂 上千旅客受困怒喊「我要回家」

金門連二天受濃霧影響，對外交通大亂，尚義機場繼昨天航班大幅延誤、取消後，今天清晨再度因能見度不佳關場，直到上午10時30分才恢復正常起降。航班連續2天受阻，超過千名旅客滯留，不少人苦等近2天，現場氣氛緊繃，遊客高喊「我要回家」。

尚義機場昨天一整天取消多達25架次航班，今天上午又因濃霧取消9架次，累計兩天影響航班超過30架次，造成大量旅客滯留機場，機場擠滿人。

隨著天氣好轉，今天中午起航班陸續恢復起降，大批旅客湧入機場排隊補位，場面混亂。一名民眾抱怨：「昨天中午就開始補位，到現在還沒補到。」昨天叫號至54號，今天上午才喊到79號，補位進度緩慢，引發遊客焦急不安。

有旅客質疑現場補位機制不公，指出持「金卡」者可優先搭機，一般旅客卻得苦候，導致現場氣氛一度緊張。

金門縣長陳福海也關切此事，指示縣府觀光處與民航局、航空公司協調，並由立榮航空加開一班金門往台北的加班機，盡速協助疏運滯留旅客。