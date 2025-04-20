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平鎮、大溪各40警掃蕩不法 男子被騙83萬與警抓詐騙車手
桃園市平鎮與大溪警方昨深夜至凌晨執行雷霆除暴專案，平鎮區劉姓男子日前遭詐騙集團引誘虛擬貨幣假投資被詐騙83萬，警方授意面交90萬，逮捕陳姓車手到案。平鎮查獲各類刑案4件5人，大溪查獲詐欺通緝案1件1人。
平鎮分局長徐坤隆今天表示，警方執行雷霆除暴專案打擊不法，警方深夜出動40警力，前往轄區KTV、酒店、旅館等特種營業場所掃蕩，查獲毒品案、詐欺車手、槍炮通緝犯及酒駕公共危險案件，共4件5人，警方並將持續針對治安顧慮危害場所加強執法掃蕩。
此外，平鎮42歲劉男5天前在網路社群軟體，遭詐騙集團誘騙投資虛擬貨幣，前後被騙面交、匯款總共83萬元，劉男發現假投資真詐財報案，警方啟動偵查，授意劉男與陳姓車手（35歲）相約面交90萬元，專案小組當場逮捕陳嫌到案，依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
大溪分局長徐章哲表示，出動警力40人，針對轄區網咖、釣蝦場、陪侍小吃店、旅館10處特定場所冒雨臨檢，查獲詐欺通緝案1件1人，後續打擊不法犯罪，不鬆懈。
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