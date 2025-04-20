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平鎮、大溪各40警掃蕩不法 男子被騙83萬與警抓詐騙車手

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市平鎮與大溪警方昨深夜至凌晨執行雷霆除暴專案，平鎮區劉姓男子日前遭詐騙集團引誘虛擬貨幣假投資被詐騙83萬，警方授意面交90萬，逮捕陳姓車手到案。平鎮查獲各類刑案4件5人，大溪查獲詐欺通緝案1件1人。

平鎮分局長徐坤隆今天表示，警方執行雷霆除暴專案打擊不法，警方深夜出動40警力，前往轄區KTV、酒店、旅館等特種營業場所掃蕩，查獲毒品案、詐欺車手、槍炮通緝犯及酒駕公共危險案件，共4件5人，警方並將持續針對治安顧慮危害場所加強執法掃蕩。

此外，平鎮42歲劉男5天前在網路社群軟體，遭詐騙集團誘騙投資虛擬貨幣，前後被騙面交、匯款總共83萬元，劉男發現假投資真詐財報案，警方啟動偵查，授意劉男與陳姓車手（35歲）相約面交90萬元，專案小組當場逮捕陳嫌到案，依詐欺罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

大溪分局長徐章哲表示，出動警力40人，針對轄區網咖、釣蝦場、陪侍小吃店、旅館10處特定場所冒雨臨檢，查獲詐欺通緝案1件1人，後續打擊不法犯罪，不鬆懈。

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平鎮警方追查網路假投資真詐財案，設計逮捕陳姓車手到案。圖／平鎮警方提供
平鎮警方追查網路假投資真詐財案，設計逮捕陳姓車手到案。圖／平鎮警方提供
平鎮警方雷霆除專案出動40警力，查獲毒品等各類刑案4件5人。圖／平鎮警方提供
平鎮警方雷霆除專案出動40警力，查獲毒品等各類刑案4件5人。圖／平鎮警方提供
大溪警方雷霆除專案出動40警力冒雨掃蕩特種場所，查獲詐欺通緝案1件1人。圖／ 大溪警方提供
大溪警方雷霆除專案出動40警力冒雨掃蕩特種場所，查獲詐欺通緝案1件1人。圖／ 大溪警方提供
大溪警方雷霆除專案出動40警力冒雨掃蕩特種場所，查獲詐欺通緝案1件1人。圖／ 大溪警方提供
大溪警方雷霆除專案出動40警力冒雨掃蕩特種場所，查獲詐欺通緝案1件1人。圖／ 大溪警方提供

虛擬貨幣 詐欺 詐騙集團 車手 通緝

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