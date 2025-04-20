周潤發及劉德華偶像傳訊竟攏系假 男子失望保積蓄

桃園市44歲姜姓男子前陣子透過網路社群軟體，與港星「周潤發」、「劉德華」聊天多次，讓姜男欣喜異常，警方表示，未料姜男日前收到周邀投資虛擬貨幣4萬元、劉借3萬元，姜男17日匯款，銀行員機警通報警方阻止，讓姜男驚醒與巨星聊天「攏系假的」。

楊梅警方調查，姜男家住楊梅區，喜歡看港劇，視巨星周潤發、劉德華為偶像，前陣子，他瀏覽網路社群軟體，發現港星「周潤發」及「劉德華」的帳號，與之傳訊息，未料竟獲2「巨星」回覆，聊天多次，姜男高興壞了，誤為是巨星本人聊天，心中頗得意。

姜男日前竟收到「周潤發」邀約一起投資虛擬貨幣4萬元、「劉德華」要求借款3萬元，姜男不疑有他，17 日前往楊梅一家銀行分行，要求匯款7萬元，姜男堅信偶像不會騙他，銀行員機警通報警方勸阻。

楊梅分局巡佐蘇良全、警員黃羿堯據報趕到銀行，一問便知是詐騙手法，詳細勸說姜男遇到詐騙，姜男起初不相信巨星詐騙，員警分析巨星怎會缺錢，完全是詐騙集團創立的假帳號，詐騙不知情民眾，姜男才相信聊天軟件的「偶像巨星」，竟都是詐騙假的，為姜男保住7萬元積蓄。

楊梅警方呼籲，詐騙分子無處不在，民眾上網路社群，與來路不明的人士往來，詐騙集團冒充巨星、知名人士名義，約請假資或借貸，民眾遇到不明電話，撥打165反詐騙專線或110報案電話請求協助。