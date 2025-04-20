影／冏！南投賓士消防車開到一半「車輪飛了」 才配發不到3月

南投縣消防局今年初購置一輛全新的「賓士消防車」沒想到，還沒正式上線執勤就出狀況；該輛消防車昨在名間新厝路進行駕駛訓練時，左後輪突然噴飛到馬路上，幸未釀傷亡。該局表示，明天將以板車運回該車至原廠檢修，釐清原因。

據了解，該輛賓士「Atego 1527」消防水箱車要價750萬元，由消防署補助南投縣消防局購置，今年元月配發至中興、松柏嶺及仁愛3分隊，不料昨天近午時卻出狀況，其中一輛行經名間新厝路，左後輪竟突然噴飛，卡在路上，動彈不得。

由於，這輛全新的賓士消防車配發到地方消防分隊，還不到3個月就發生輪胎噴飛到馬路上的離譜狀況，令人傻眼；消防員表示，事發當時，車子頓了一下，車身隨之傾斜，下車查看才知左後輪噴飛，還好當下車速不快，也沒波及其他車輛。

南投縣消防局則表示，該輛配發到松柏嶺分隊的消防車，尚未上線執勤，還在讓隊員試駕熟悉，昨天就是在進行駕駛訓練，不料卻出現輪胎脫落事故，幸未造成人員受傷，也沒波及其他車輛，事發後立即聯繫相關人員協助將受損車移回分隊。

至於車輪脫落原因，該局表示，廠商明天將以板車運回原廠檢修釐清，另消防救災出勤，為搶時效，車速通常較快，確保車輛安全是第一要務，該局也要求廠商針對同批車輛進行全面檢查，以維護消防同仁駕駛安全，避免影響救護救災勤務。