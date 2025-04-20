影／彰化鹿港新開餅店火災「波及鄰店」 20歲店員灼傷送醫

彰化縣鹿港鎮民生路今天下午約3時半一間新開酥餅店發生火災，大火竄燒，還波及隔壁店面。由於起火點靠近觀光景點鹿港老街，老街濃煙彌漫，讓遊客驚呼走避，火勢約半小時控制撲滅，一名店員燒燙傷送醫，起火原因調查中。

彰化縣消防局是3時25分接獲通報民生路一幢民宅發生火警，消防局第三大隊出動消防車、救護車共18輛、消防人員26人搶救，到達現場時，一名遭灼傷男子衝出來，被送醫急救，不過火勢也波及到隔壁店面，火勢在4時撲滅。

消防局初步調查，火災疑因瓦斯使用不當而釀災，火災現場總面積約70平方公尺，燃燒面積約26平方公尺，肇事真正原因有待釐清。

由於整條街都是店面，假日遊客也相當多，讓附近店家與遊客都很緊張，幸好消消防隊很快控制火勢，有效阻絕火勢未擴大延燒。

鹿港基督教醫院表示，被送來急救的20歲男子顏面及頸部和四肢有一至二度燒燙燒，意識清醒，無生命危險。