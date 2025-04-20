快訊

川普將簽行政命令！大幅改組國務院 砍非洲行動和使館

影／彰化鹿港老街濃煙彌漫！新開烘焙店火災1人灼傷 遊客驚呼疏散

夏天到！30多歲男「梅花鹿」上身 皮膚醫：天氣炎熱患者暴增

聽新聞
0:00 / 0:00

影／彰化鹿港新開餅店火災「波及鄰店」 20歲店員灼傷送醫

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣鹿港鎮民生路今天下午約3時半一間新開酥餅店發生火災，大火竄燒，還波及隔壁店面。由於起火點靠近觀光景點鹿港老街，老街濃煙彌漫，讓遊客驚呼走避，火勢約半小時控制撲滅，一名店員燒燙傷送醫，起火原因調查中。

彰化縣消防局是3時25分接獲通報民生路一幢民宅發生火警，消防局第三大隊出動消防車、救護車共18輛、消防人員26人搶救，到達現場時，一名遭灼傷男子衝出來，被送醫急救，不過火勢也波及到隔壁店面，火勢在4時撲滅。

消防局初步調查，火災疑因瓦斯使用不當而釀災，火災現場總面積約70平方公尺，燃燒面積約26平方公尺，肇事真正原因有待釐清。

由於整條街都是店面，假日遊客也相當多，讓附近店家與遊客都很緊張，幸好消消防隊很快控制火勢，有效阻絕火勢未擴大延燒。

鹿港基督教醫院表示，被送來急救的20歲男子顏面及頸部和四肢有一至二度燒燙燒，意識清醒，無生命危險。

鹿港鎮民生路一幢新開烘焙店疑似1樓瓦斯爆炸，造成火警，造成1人灼傷送醫，火勢在4點撲滅，起火原因調查中。 圖／民眾提供
鹿港鎮民生路一幢新開烘焙店疑似1樓瓦斯爆炸，造成火警，造成1人灼傷送醫，火勢在4點撲滅，起火原因調查中。 圖／民眾提供
鹿港鎮民生路今天下午約3點半一幢民宅發生火警，大火竄燒，消防員前往搶救，火勢約在半小時控制撲滅。圖／彰化消防局提供
鹿港鎮民生路今天下午約3點半一幢民宅發生火警，大火竄燒，消防員前往搶救，火勢約在半小時控制撲滅。圖／彰化消防局提供
鹿港鎮民生路今天下午一間新開酥餅店發生火災，大火竄燒，還波及隔壁店面，造成一名店員燒燙傷送醫。圖／彰化消防局提供
鹿港鎮民生路今天下午一間新開酥餅店發生火災，大火竄燒，還波及隔壁店面，造成一名店員燒燙傷送醫。圖／彰化消防局提供
鹿港鎮民生路今天下午一間新開酥餅店發生火災，大火竄燒，還波及隔壁店面，造成一名店員燒燙傷送醫。圖／彰化消防局提供
鹿港鎮民生路今天下午一間新開酥餅店發生火災，大火竄燒，還波及隔壁店面，造成一名店員燒燙傷送醫。圖／彰化消防局提供

火災 老街 觀光景點 鹿港

延伸閱讀

影／彰化鹿港老街濃煙彌漫！新開烘焙店火災1人灼傷 遊客驚呼疏散

定期更換才安心！ 專家揭「4種」暗藏危機生活用品

電動車火災難救援 桃園率全國之先補助添購防火毯

彰化離奇車禍 阿姨載外甥女自撞電桿畫面曝光

相關新聞

影／彰化鹿港老街濃煙彌漫！新開烘焙店火災1人灼傷 遊客驚呼疏散

彰化縣鹿港鎮民生路今天下午約3點半一幢民宅發生火警，大火竄燒，由於起火點靠近觀光景點鹿港老街，冒出濃煙彌漫在老街，讓遊客...

雙溪小鎮發生挖眼珠案駭人聽聞 傷者仍住院 凶嫌母叫屈

新北市雙溪區簡姓、連姓男子打鬥時，簡用手指挖出連的2顆眼珠，被檢方列為殺人未遂凶嫌。簡母今早說，是連有錯在先，還偷襲她兒...

領車時不慎遺落…她攜過世愛子手表26年 拖吊場女員工侵占謊稱沒看到

黃姓婦人攜帶過世小兒子心愛的勞力士手表26年，感覺小兒子仍在她身邊；日前她違停導致車輛被拖吊，手表掉落在拖吊場，她心急如...

台中2歲男童慘遭虐死 竟是狠父抓他去猛撞冰箱

台中清水區吳姓男子只因2歲大的小兒子動手玩冰箱，他竟失控抓住男童身體，用力猛撞冰箱以此教訓，男童被撞到腦出血隔天趴在地上...

桃警雷霆掃蕩 男帶喪屍菸彈跑給警察追…沒100m就被逮

全面掃蕩不法，桃園警方前天至昨天動員169名警力，針對轄區內旅賓館、酒店等特種場所臨檢。其中警方在復興路與南華街口攔查一...

闖交通部大樓咆哮、放鞭炮 警揪40歲女涉案：將通知到案依法究辦

交通部今午3時許突遭不明人士燃放鞭炮，相關人員聽聞巨響後報警處理，警方清查後鎖定年約40歲陳姓女子涉案，將通知其到案說明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。