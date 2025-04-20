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闖交通部大樓門口咆哮、放鞭炮 北市警鎖定1女嫌依法偵辦

中央社／ 台北20日電

位於台北市中正區的交通部大樓今天下午遭人施放鞭炮，警方獲報調查發現，涉案女子先在大門口前咆哮，隨後施放鞭炮後便搭計程車離去，已掌握身分並將通知到案說明。

台北市警察局中正第一分局下午3時許獲報，指位於仁愛路一段的交通部大門口遭人施放鞭炮，轄區仁愛路派出所立即派員前往了解。

經調查發現，女嫌案發時先在交通部大門口咆哮，隨即當場施放1串鞭炮，便搭計程車離去，由於事發突然，交通部保全未聽清楚女嫌咆哮內容，交通部員工事後檢視停放門口的車輛並無受損。

警方調閱監視器追查，初步已掌握女嫌身分，後續將通知她到案說明，以釐清案情，並將依涉違反社會秩序維護法第68條調查，同時加強交通部周邊巡邏與守望，以維護官署安全。

社會秩序維護法第68條規定，「無正當理由，於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞者」、「藉端滋擾住戶、工廠、公司行號、公共場所或公眾得出入之場所者」，處3日以下拘留或新台幣1萬2000元以下罰鍰。

台北市警方20日獲報，中正區的交通部大樓遭人施放鞭炮，初步已鎖定涉案女子身分，將通知到案說明。圖／翻攝照片（中央社）
台北市警方20日獲報，中正區的交通部大樓遭人施放鞭炮，初步已鎖定涉案女子身分，將通知到案說明。圖／翻攝照片（中央社）

交通部 北市

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