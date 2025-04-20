影／找到了！台中東勢區落水釣客被尋獲 無呼吸心跳送醫急救

台中市東勢區石岡水壩魚道今天中午發生落水意外，2名釣客釣魚時，其中26歲盧姓男子不慎落水，同伴搶救不及報案，今天下午搜救人員已將溺水者打撈上岸，已呈現OHCA，人力協助搬運至馬路，上救護車送醫急救。

台中市東勢警分局表示，今天中午12時47分獲報，台中市東勢區石城街大甲溪石岡水壩魚道（長庚橋）有落水意外，37歲黃姓男子和26歲盧姓男子是朋友，相約在大甲溪石岡水壩魚道一起釣魚，黃男發現盧男不慎落水，隨即報案。

消防局目前派員在場並啟動空拍機搜索，今天傍晚找到落水盧男，消防隊員搬運上岸，送醫急救中。

台中市消防局今天中午12時39分獲報，長庚橋附近溪底溺水救護，報案人表示，朋友疑似落水，派遣石岡及東勢分隊，出動4車12人及義消1名，由石岡分隊小隊長陳達興帶隊前往搶救。