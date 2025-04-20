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領車時不慎遺落…她攜過世愛子手表26年 拖吊場女員工侵占謊稱沒看到

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

黃姓婦人攜帶過世小兒子心愛的勞力士手表26年，感覺小兒子仍在她身邊；日前她違停導致車輛被拖吊，手表掉落在拖吊場，她心急如焚致電，接電話的郭姓女員工竟辯稱只看到口香糖。警方查出就是郭女涉案，將她函送法辦，並找回黃婦愛子的手表。

本月2日上午10時許，黃姓婦人因在台南市中西區違規停車，車輛被拖吊至中北拖吊場保管，黃婦前往領車，在拿證件時，不慎將過世小兒子留給她的遺物勞力士手表掉落在椅子上，領車後就開車離去；黃婦事後才發現手表不見，致電拖吊場詢問。

當時郭姓女員工表示只有看到口香糖，讓黃婦相當著急；因她的小兒子離世前，將花了19萬元購買的心愛勞力士手表交給母親保管，黃婦26年來都隨身攜帶，讓她感覺小兒子仍陪在身邊，手表不見讓她有第二次失去愛子的感受。

黃婦前往台南市警第二分局長樂派出所報案，警方到場調閱監視器，發現42歲郭姓女員工涉嫌取走手表；據了解，監視器拍下郭女撿起手表，郭女卻辯稱她是撿起口香糖，然後就拿去廁所丟掉，但從監視器可見，郭女當時並不是走到廁所，而是往另一個方向走。

據了解，警方要求郭女說明，是走去那裡，郭女帶著員警到拖吊場內小房間，卻稱只是放東西，沒有拿手表，但員警眼尖發現「那是什麼？」，郭女還想狡辯「沒有啊」；員警確認現場小房間藏放的就是勞力士手表，請郭女拿出來，郭女最後才承認取走手表。

警方詢問後，將全案依侵占遺失物罪嫌函送台南地檢署偵辦，黃婦小兒子的手表也順利歸還給母親。

從監視器可見，郭姓女子當時並不是走到廁所，而是往另一個方向走。記者袁志豪／翻攝
從監視器可見，郭姓女子當時並不是走到廁所，而是往另一個方向走。記者袁志豪／翻攝

勞力士 母親 監視器

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