板橋1校半年發生3憾事…18日女學生離世 母發聲「不怪任何人」

新北市板橋某國中18日發生女學生墜樓疑輕生憾事，家屬透過社群媒體，死者母親表示，不怪任何人，也希望外界勿再指責。她也提到，女兒貼心懂事，可能因未走出外祖母過世陰影而走上絕路，盼孩子與阿嬤相遇、沒有痛苦。

一名八年級女學生18日上午8時許，從高樓墜落，當場重傷失去生命跡象，送醫搶救不治。市府教育局證實，該生為校方列管的輔導關懷對象，事發後已啟動緊急應變機制，也配合調查，提供家屬及校內師生必要輔導。

據了解，該校去年底曾連續發生2起學生墜樓事件，引發外界對校園心理健康與輔導系統的關注。

事發後，家屬悲痛萬分，女學生母親近日透過社群媒體發聲，呼籲外界停止對校方與他人的指責。她寫道「我女兒因為心裡的坎過不去而選擇結束自己生命，我不會怪任何人，也希望別再指責任何人的不是，讓離開的人開開心心去當小天使。」

母親今發文提到，向來給予女兒高度自主的空間，無論是補習、上課或追星，均尊重其選擇，「是不是連結束生命，也覺得可以自己決定了呢？明明說好隔天要帶妳看醫生，妳也答應了，怎麼時間還沒到，就收到通知妳再也回不來了。」

母親回憶，女兒是貼心的孩子，卻遲遲未從外祖母過世的陰影中走出，可能成為壓垮心靈的最後一根稻草，「我和妳的緣分只有短短14年，我很愛妳，也希望妳已經與阿嬤相遇，不再有痛苦。」

記者試著聯繫家屬，但未能取得回應。

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