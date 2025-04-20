水電費、交通罰單未繳？釣魚簡訊導入Google文件盜刷信用卡

詐騙集團發送釣魚簡訊，以水費、電費、交通罰鍰未繳或中獎通知，誘使民眾點擊網址在釣魚網頁填輸信用卡資料後盜刷，近期出現先導入Google文件再連結釣魚網頁，刑事局提醒民眾要謹慎。

張姓男子上月收到手機簡訊，內容假冒監理站催繳交通罰單，他依簡訊指示點擊網址出現Google文件頁面，有QR Code及掃碼繳費字樣，掃描後跳出假冒監理所網站要求輸入信用卡資料繳納3000元罰單，他發現與他違規項目及金額不符，趕緊退出網頁查證，險遭盜刷。

詐團發送釣魚簡訊，以水費、電費、交通罰鍰逾期未繳，或通知中獎要支付稅金、手續費等，誘使民眾點擊網址在釣魚網頁填輸信用卡資料後盜刷；近期出現先導入Google文件再連結釣魚網頁，刑事局研判若釣魚網頁被通報涉詐停止解析，詐團可變更Google文件連結不同釣魚網頁，以先前簡訊內容仍可持續行騙。

刑事局提醒，收到來路不明簡訊，不可點擊網址，如不慎點入，勿輸入個人資料及信用卡資訊。

詐騙集團發送釣魚簡訊，以水費、電費、交通罰鍰未繳或中獎通知，誘使民眾點擊網址在釣魚網頁填輸信用卡資料後盜刷，近期出現先導入Google文件再連結釣魚網頁，刑事局提醒民眾要謹慎。網路詐騙示意圖。圖／AI生成