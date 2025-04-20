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不只賣雞排！淡水雞排店竟藏賭場 警衝暗門活逮5人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市淡水區學府路1間雞排店因深夜出入人士複雜且發出噪音，警方接獲檢舉經多日蒐證，懷疑雞排店內疑似藏有賭場。警方前晚持搜索票前往突襲，當場逮捕44歲許姓負責人及4名賭客，查扣10餘萬賭資及賭博機台，詢後分依賭博及社維法送辦。

據了解，這間賭場隱身在淡水區學府路1間雞排店內，許姓負責人將雞排店後方空間改造為密室，擺放娃娃機改裝機台及麻將桌供賭客賭博。淡水警方日前接獲民眾檢舉，該雞排店晚間常有不明人士出沒，且不時發出噪音擾人安寧，警方隨即展開訪查及蒐證，發現該址疑似經營賭場。

淡水警方前天（18日）晚間10時許持搜索票突襲，警員從雞排店內一道隱密的暗門進入，當場發現小房間有4人正在打麻將，現場查扣賭資及抽頭金10萬餘元、籌碼、麻將、賭博電子遊戲機台5台、機台賭資4400元、兌幣機台(內含1萬餘)、機台IC板5片、各式動漫公仔165個等贓證物，詢後將負責人許男依賭博罪嫌送辦，4名賭客則依社維法裁罰，警方並函請市府經濟發展局依電子遊戲場業管理條例裁罰。

警方查扣賭博機台。記者黃子騰／翻攝
警方查扣賭博機台。記者黃子騰／翻攝
警方在雞排店暗門內發現5台賭博機台及查獲4名賭客。記者黃子騰／翻攝
警方在雞排店暗門內發現5台賭博機台及查獲4名賭客。記者黃子騰／翻攝
警方逮捕4名正在玩麻將的賭客。記者黃子騰／翻攝
警方逮捕4名正在玩麻將的賭客。記者黃子騰／翻攝

淡水 賭博 賭場 雞排 麻將

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