新北鄰居駭人挖眼珠案…高大成研判「分2次」進行 12萬元交保有這層擔心

新北市簡姓男子17日與連姓鄰居因水管問題爭吵，涉嫌挖出連男雙眼，雖簡男聲稱是不小心、不是故意的。但是，中山附醫法醫科主任高大成認為，要一次挖出兩個眼珠並不容易，他判斷是分兩次。若僅12萬元就交保，他擔心社會可能誤解只要花12萬元就可以如此，會造成不良的示範。

他說，他問過眼科醫師，像這樣肌肉和視神經都已斷了，幾乎是沒有可能再接回，一定會眼瞎的。而事實上，挖一眼已達到對方不可抗拒的程度，他不可能再咬人了，而且被害人已被打到下巴掉了，此時已無力反抗，那為什麼還要再挖他一眼，這樣就過分了。尤其，眼睛的傷害比四肢斷了更生不如死。

對於這樣是否可以判斷施暴者在犯意上有所不同，高大成說，法律上檢察官可能有其看法，他不敢置評，但以他從事法醫工作40年，工作時也不敢把屍體的眼睛給挖出來，除非真有特殊原因，但也還從未遇過。他也擔心，若是挖人雙眼只要12萬元就可以交保，是否會造成社會上的不良示範。

高大成說，兩眼有一個距離，要用兩指同時挖出兩個眼珠子，不太可能，因為還要把眼珠子給挖斷，它有6、7塊肌肉卡在眼球上，還有視神經。挖時它會掉出來，還不會斷，得要拉才會斷，有可能一手兩指同時把兩顆眼珠子都拉斷？因為兩眼有個距離，甚且其中還有一顆眼珠被捏爆了。