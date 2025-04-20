台中石岡水壩附近落水意外 26歲釣客落水同伴報案急搜尋

台中市東勢區石岡水壩魚道今天中午發生落水意外，二名釣客釣魚時，其中26歲盧姓男子不慎落水，同伴搶救不及報案，消防局和員警目前仍在現場搜尋中。

台中市東勢警分局表示，今天中午12時47分獲報，台中市東勢區石城街大甲溪石岡水壩魚道（長庚橋）有落水意外，37歲黃姓男子和26歲盧姓男子是朋友，相約在大甲溪石岡水壩魚道一起釣魚，黃男發現盧男不慎落水，隨即報案。

消防局目前派員在場並啟動空拍機搜索中，尚未發現落水盧男，派出所員警在場協助維持現場秩序。