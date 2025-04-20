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台中石岡水壩附近落水意外 26歲釣客落水同伴報案急搜尋

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市東勢區石岡水壩魚道今天中午發生落水意外，二名釣客釣魚時，其中26歲盧姓男子不慎落水，同伴搶救不及報案，消防局和員警目前仍在現場搜尋中。

台中市東勢警分局表示，今天中午12時47分獲報，台中市東勢區石城街大甲溪石岡水壩魚道（長庚橋）有落水意外，37歲黃姓男子和26歲盧姓男子是朋友，相約在大甲溪石岡水壩魚道一起釣魚，黃男發現盧男不慎落水，隨即報案。

消防局目前派員在場並啟動空拍機搜索中，尚未發現落水盧男，派出所員警在場協助維持現場秩序。

台中市消防局今天中午12時39分獲報，長庚橋附近溪底溺水救護，報案人表示，朋友疑似落水，派遣石岡及東勢分隊，出動4車12人及義消1名，由石岡分隊小隊長陳達興帶隊前往搶救。

台中市東勢區石城街大甲溪石岡水壩附近今天中午發生落水意外，消防隊員和員警在現場搜尋中。圖／民眾提供
台中市東勢區石城街大甲溪石岡水壩附近今天中午發生落水意外，消防隊員和員警在現場搜尋中。圖／民眾提供
台中市東勢區石城街大甲溪石岡水壩附近今天中午發生落水意外，消防隊員和員警在現場搜尋中。圖／民眾提供
台中市東勢區石城街大甲溪石岡水壩附近今天中午發生落水意外，消防隊員和員警在現場搜尋中。圖／民眾提供

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