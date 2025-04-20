台中石岡水壩附近落水意外 26歲釣客落水同伴報案急搜尋
台中市東勢區石岡水壩魚道今天中午發生落水意外，二名釣客釣魚時，其中26歲盧姓男子不慎落水，同伴搶救不及報案，消防局和員警目前仍在現場搜尋中。
台中市東勢警分局表示，今天中午12時47分獲報，台中市東勢區石城街大甲溪石岡水壩魚道（長庚橋）有落水意外，37歲黃姓男子和26歲盧姓男子是朋友，相約在大甲溪石岡水壩魚道一起釣魚，黃男發現盧男不慎落水，隨即報案。
消防局目前派員在場並啟動空拍機搜索中，尚未發現落水盧男，派出所員警在場協助維持現場秩序。
台中市消防局今天中午12時39分獲報，長庚橋附近溪底溺水救護，報案人表示，朋友疑似落水，派遣石岡及東勢分隊，出動4車12人及義消1名，由石岡分隊小隊長陳達興帶隊前往搶救。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言