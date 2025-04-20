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高雄男缺錢看中路邊髒髒老賓士 直接報廢拖走賺6000元

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

陳姓男子因缺錢花用，17日傍晚看中停在高市左營下路路邊的髒髒老賓士，請報廢業者先看車，得知報廢車可拿6000元，和業者相約簽同意書，讓不知情的業者直接將賓士拖走，張姓車主發現愛車不翼而飛報警，警方調監視畫面追拖吊車逮獲陳男。

左營警分局指出，左營派出所17日傍晚5時許，接獲47歲張姓男子報案，張男指稱停放於左營區左營下路停車格內的賓士車失竊，張男指賓士車車齡有28年，但仍可使用，平常當代步工具，沒想到會被偷走。

警方獲報，擴大調閱監視器，發現車主報案前，一輛黃色的拖吊車直接將賓士車拖走，以車號查出拖吊公司，循線查訪，業者指稱，鎖定一名陳姓男子（64歲）聲稱是賓士車車主想報廢車輛，請他們先看看車。

業者到陳男告知的地點查看賓士車，發現賓士車老舊，車身布滿灰塵、外觀髒髒的，誤以為陳男就是車主，告知賓士車報廢回收可拿6000元，陳男一口答應，雙方相約停車處，陳男簽下拆解同意書後，才將賓士拖走。

後警方循線於3小時內逮獲陳男，但陳已先花了2000元，身上只剩4000元；陳聲稱因缺錢花用，看到髒髒賓士車起貪念，直接報廢拿錢；警詢後被依竊盜罪將陳移送橋頭地檢署偵辦，賓士車發還給失主張男。

陳姓男子因缺錢花用，17日傍晚看中停在高市左營下路路邊的髒髒老賓士，請報廢業者報廢拿6000元後，賓士車被業者拖吊載走。記者石秀華／翻攝
陳姓男子因缺錢花用，17日傍晚看中停在高市左營下路路邊的髒髒老賓士，請報廢業者報廢拿6000元後，賓士車被業者拖吊載走。記者石秀華／翻攝
陳姓男子因缺錢花用，17日傍晚看中停在高市左營下路路邊的老賓士，請報廢業者報廢拿6000元後，賓士車被業者拖吊載走。記者石秀華／翻攝
陳姓男子因缺錢花用，17日傍晚看中停在高市左營下路路邊的老賓士，請報廢業者報廢拿6000元後，賓士車被業者拖吊載走。記者石秀華／翻攝
陳姓男子因缺錢花用，17日傍晚看中停在高市左營下路路邊的髒髒老賓士，請報廢業者報廢拿6000元後，賓士車被業者拖吊載走。記者石秀華／翻攝
陳姓男子因缺錢花用，17日傍晚看中停在高市左營下路路邊的髒髒老賓士，請報廢業者報廢拿6000元後，賓士車被業者拖吊載走。記者石秀華／翻攝

失主 監視器 車主

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