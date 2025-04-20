快訊

昔欲武力鎮壓紅衫軍？ 陳水扁：完全胡扯瞎掰

南韓下周上川普關稅談判桌！韓媒曝美國主動聯繫 雙方陣容曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄85大樓施工漏電6工人受傷 市府勒令停工開罰36萬元

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導

高雄85大樓今天上午9時許在進行內部裝修時，因電力設備漏電導致6名施工人員受傷，其中4人由救護車送醫，分別受燒燙傷、嗆傷等，另2人則自行就醫，均意識清醒。勞工局及工務局到場稽查，認定雇主違反職安法及建築法，各處30萬及6萬元共36萬元罰鍰，並立即停工。

勞工局說，經勞檢處初步調查，研判是雇主未使勞工戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具而肇災，違反職安法第6條第1項規定，最高可處新台幣30萬元罰鍰，勞檢處已勒令現場停工，並移請地檢署追究雇主刑責。

工務局表示，6名傷者在事故發生後皆已迅速就醫，目前意識清楚，部分有燒燙傷症狀，相關醫療資源已全力投入，市府提供必要協助與關懷。

工務局指出，公安事故與裝修過程中的電力施工作業有關，詳細原因研判雇主未使用勞工戴用絕緣防護具，因有違反建築法規定，工務局立即已責成施工單位立即停工。

勞工局已啟動職業安全稽查機制，針對相關施工現場安全措施進行全面檢討，確保所有裝修工程作業安全。

工務局強調，對於任何可能危及市民安全的施工行為絕不寬貸，將依法追究相關責任，並持續強化工地安全監督、提升公共安全管理標準，防範類似事件再次發生。

高雄85大樓今早發生電氣爆炸，6名工人受傷送醫，均意識清楚。記者張議晨／攝影
高雄85大樓今早發生電氣爆炸，6名工人受傷送醫，均意識清楚。記者張議晨／攝影

勞工局 雇主

延伸閱讀

高雄85大樓6工人受傷 勞檢初判未做好防護勒令停工

活動觀光經濟3／高雄演唱會經濟創57億產值 提升城市整體形象

高雄飯糰店遭房東砸店 日籍老闆決定另覓地點

高雄85大樓疑裝修不慎 4工人遭「電擊」急送醫

相關新聞

雙溪小鎮發生挖眼珠案駭人聽聞 傷者仍住院 凶嫌母叫屈

新北市雙溪區簡姓、連姓男子打鬥時，簡用手指挖出連的2顆眼珠，被檢方列為殺人未遂凶嫌。簡母今早說，是連有錯在先，還偷襲她兒...

台中2歲男童慘遭虐死 竟是狠父抓他去猛撞冰箱

台中清水區吳姓男子只因2歲大的小兒子動手玩冰箱，他竟失控抓住男童身體，用力猛撞冰箱以此教訓，男童被撞到腦出血隔天趴在地上...

桃警雷霆掃蕩 男帶喪屍菸彈跑給警察追…沒100m就被逮

全面掃蕩不法，桃園警方前天至昨天動員169名警力，針對轄區內旅賓館、酒店等特種場所臨檢。其中警方在復興路與南華街口攔查一...

台中石岡水壩附近落水意外 26歲釣客落水同伴報案急搜尋

台中市東勢區石岡水壩魚道今天中午發生落水意外，二名釣客釣魚時，其中26歲盧姓男子不慎落水，同伴搶救不及報案，消防局和員警...

高雄男缺錢看中路邊髒髒老賓士 直接報廢拖走賺6000元

陳姓男子因缺錢花用，17日傍晚看中停在高市左營下路路邊的髒髒老賓士，請報廢業者先看車，得知報廢車可拿6000元，和業者相...

高雄85大樓施工漏電6工人受傷 市府勒令停工開罰36萬元

高雄85大樓今天上午9時許在進行內部裝修時，因電力設備漏電導致6名施工人員受傷，其中4人由救護車送醫，分別受燒燙傷、嗆傷...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。