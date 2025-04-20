高雄85大樓施工漏電6工人受傷 市府勒令停工開罰36萬元

高雄85大樓今天上午9時許在進行內部裝修時，因電力設備漏電導致6名施工人員受傷，其中4人由救護車送醫，分別受燒燙傷、嗆傷等，另2人則自行就醫，均意識清醒。勞工局及工務局到場稽查，認定雇主違反職安法及建築法，各處30萬及6萬元共36萬元罰鍰，並立即停工。

勞工局說，經勞檢處初步調查，研判是雇主未使勞工戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具而肇災，違反職安法第6條第1項規定，最高可處新台幣30萬元罰鍰，勞檢處已勒令現場停工，並移請地檢署追究雇主刑責。

工務局表示，6名傷者在事故發生後皆已迅速就醫，目前意識清楚，部分有燒燙傷症狀，相關醫療資源已全力投入，市府提供必要協助與關懷。

工務局指出，公安事故與裝修過程中的電力施工作業有關，詳細原因研判雇主未使用勞工戴用絕緣防護具，因有違反建築法規定，工務局立即已責成施工單位立即停工。

勞工局已啟動職業安全稽查機制，針對相關施工現場安全措施進行全面檢討，確保所有裝修工程作業安全。