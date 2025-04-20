高雄85大樓6工人受傷 勞檢初判未做好防護勒令停工

高雄85大樓發生水電工程施工意外導致6名工人受傷送醫，高市勞工局表示，初步調查勞工未戴絕緣用防護具或使用活線作業用器具而肇災，最高可罰30萬元，勞檢處已勒令現場停工，並移請地檢署追究雇主刑責。

上午9點多，苓雅區一棟大樓電力工班8人至71樓施作電氣設備時，突遇電氣爆炸，共造成6人受傷，2名員工因外出採購逃劫，傷者有4人由救護車送醫，分別受燒燙傷、嗆傷等，另2人則自行就醫，均意識清醒，目前台電已緊急斷電，釐清事發原因。

勞工局表示，今天苓雅區某大樓進行水電工程作業時，發生6名勞工受傷職災一案，經勞檢處初步調查，研判係雇主未使勞工戴用絕緣用防護具，或使用活線作業用器具而肇災，違反職安法第6條第1項規定，最高可處新台幣30萬元罰鍰，勞檢處已勒令現場停工，並移請地檢署追究雇主刑責。