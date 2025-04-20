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警取締他人交通違規 樹林男三字經辱警妨害公務遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市樹林一名莊姓男子，去年11月19日晚間21時許，見派出所楊姓、鄭姓員警正在對其他民眾取締交通違規，竟數度以「X你娘」、「馬的逼」等三字經辱罵2警，經員警屢次制止不聽，將他逮捕法辦。新北地檢署依刑法當場侮辱公務員及公然侮辱等罪起訴莊男。

檢方調查，去年11月19日晚間21時36分許，樹林派出所楊、鄭2警正在樹林區保安街一段1號前，執行交通違規取締取締勤務，莊男並非遭取締民眾，卻跑去對員警叫囂、辱罵。

當時莊男不斷在一旁辱罵員警，屢屢遭到員警制止，還讓疑似遭取締的一位女子誤會，員警是因為被莊男所罵，才故意開她罰單，「阿這樣凶你，你就拿我們出氣好不好」，質疑員警因受莊男辱罵影響，為能公正執行勤務。

根據員警身上密錄器顯示，莊男於當晚21時36分至43分，不斷辱罵2警「X你娘」、「靠邀」、「馬的逼」、「你娘咧」，還嗆說「你執行公務有沒有開警示燈

」「你開雙黃燈算不算違停」、「當作我都不認識警察的喔」、「當作你爸沒讀過法律嗎」等語，最後2警忍無可忍於是將他法辦。

新北市樹林一名莊姓男子，去年11月19日晚間，數度以「X你娘」、「馬的逼」等三字經辱罵正在值勤的2名派出所員警，遭新北檢起訴。圖／示意圖，非事件當事人，聯合報系資料照片
新北市樹林一名莊姓男子，去年11月19日晚間，數度以「X你娘」、「馬的逼」等三字經辱罵正在值勤的2名派出所員警，遭新北檢起訴。圖／示意圖，非事件當事人，聯合報系資料照片

交通違規

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