彰化離奇車禍 阿姨載外甥女自撞電桿畫面曝光
彰化縣秀水鄉崙港巷昨天發生一死一傷離奇車禍，28歲林姓女子載著14歲外甥女自撞電桿，造成林女傷重身亡，外甥女還在加護病房搶救中，兩人撞電桿畫面也曝光。
彰化縣消防局昨天下午4時39分接獲報案，彰化縣秀水鄉下崙村崙港巷59號附近發生車禍，消防人員趕到時，發現一輛機車連同林姓少女都摔落稻田中，林姓女子則倒臥電桿旁，已無呼吸心跳，送秀傳醫院搶救後仍傷重不治，而林姓少女送彰基醫院搶救中。
今天車禍發生時的路口監視器畫面也曝光，只見林女載著外甥女不明原因自撞電桿，警方初步調查，林女並沒有酒駕，她是少女的阿姨，林女為何會自撞電桿還有待釐清。
彰基醫院表示，林姓少女目前昏迷指數為6 到7分，她頭部及脊椎重創，還在加護病房搶救中。
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