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租賃車開國道駕駛伸腳、副駕半個身體伸窗外　警要罰　

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導

一名女網友19日傍晚開車行經國道1號北向約77.4公里處（湖口段）時，竟發現前方白色租賃車的男性副駕駛竟然將半個身體由窗戶伸出車外，駕駛則將腿伸出窗外，疑似嘻笑打鬧，讓該名女網友傻眼，將行車紀錄器錄下的畫面ＰＯ網；警方指出，經檢視，將通知車主及駕駛人到案說明，查證後依規定舉發。

警方指出，4月19日傍晚5點55分，一輛租賃小客車於國道1號北向新竹縣湖口路段中線車道，駕駛及乘客不明原因將腳及身體伸出於車外，經民眾將行車影像張貼網路社群，但警方目前未接獲用路人報案或檢舉本案。

警方表示，經檢視，該名租賃小客車已違反道路交通管理處罰條例第43條第1項第1款（以其他危險方式駕車），可處汽車駕駛人6000元以上3萬6000元以下罰鍰，及第30條第1項第7款（載運人客不穩妥），處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰緩。呼籲用路人搭車時千萬不要做出危險的行為，以免影響自身及他人的安全。

該網友將這輛白色租賃車駕駛與副駕駛的離譜行徑ＰＯ上網，不少網友留言「是沒坐過車的狗狗嗎，好興奮的樣子，身體跟腳都要探出去」、「可能以為方向燈壞了，先用腳打」。

一名女網友19日傍晚開車行經國道1號北向約77.4公里處（湖口段）時，竟發現前方白色租賃車的男性副駕駛竟然將半個身體由窗戶伸出車外，駕駛則將腿伸出窗外，疑似嘻笑打鬧。記者王駿杰／翻攝自Threads
一名女網友19日傍晚開車行經國道1號北向約77.4公里處（湖口段）時，竟發現前方白色租賃車的男性副駕駛竟然將半個身體由窗戶伸出車外，駕駛則將腿伸出窗外，疑似嘻笑打鬧。記者王駿杰／翻攝自Threads
一名女網友19日傍晚開車行經國道1號北向約77.4公里處（湖口段）時，竟發現前方白色租賃車的男性副駕駛竟然將半個身體由窗戶伸出車外，駕駛則將腿伸出窗外，疑似嘻笑打鬧。記者王駿杰／翻攝自Threads
一名女網友19日傍晚開車行經國道1號北向約77.4公里處（湖口段）時，竟發現前方白色租賃車的男性副駕駛竟然將半個身體由窗戶伸出車外，駕駛則將腿伸出窗外，疑似嘻笑打鬧。記者王駿杰／翻攝自Threads

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