消費糾糾紛！男竟開BMW倒車衝撞小吃部大門害兩人受傷

屏東縣29歲潘姓男子本月17日與朋友5人到九如鄉的一家小吃部消費，過程中疑似因消費糾紛，結帳離開後，潘男竟不爽開BMW倒車撞小吃部大門，害兩名女員工受傷，警方隔天找到潘男，將潘男依殺人、毀損、公共危險等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

警方調查，本月17日29歲潘姓男子與朋友5人到小吃部消費。潘男疑似在包廂內抽煙被制止很不開心。又有另一個說法，因為服務小姐經常轉檯，很不爽。演變雙方各說各話。

未料潘男結帳結束後，竟駕駛BMW汽車，以倒車方式撞擊店家大門，導致兩名女員工受傷，65歲婦人左腳骨折，趕緊送屏基救治，受傷的兩人均無生命危險。