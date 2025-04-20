雙溪小鎮發生挖眼珠案駭人聽聞 傷者仍住院 凶嫌母叫屈

新北市雙溪區簡姓、連姓男子打鬥時，簡用手指挖出連的2顆眼珠，被檢方列為殺人未遂凶嫌。簡母今早說，是連有錯在先，還偷襲她兒子緊咬不放，兒子拿磚塊敲掉簡男4顆牙，但連仍不鬆口，「可能有吃藥」。連男傷重，仍住在加護病房中。

住在雙溪區太平路簡、連兩家毗鄰而居，42歲簡男和59歲連男的父母，早年分別在太平路經營五金行和電器行。連父去年過世，連男回家與媽媽同住。

兩家疑因為屋後土地使用權，以及衛生設施工程意見不同，早有嫌隙。簡、連17日上午在屋後發生嚴重衝突，簡男的左手臂被連男咬傷，送醫縫了21針，左手還有一節指頭險被咬斷。連男則是頭部遭重擊，兩眼的眼珠都被簡男用手指挖了出來。

寧靜的山區小鎮發生駭人聽聞的鬥毆事件，驚悚情節引人關注。簡母為兒子叫屈，指連男很惡質，經常為難鄰居，連男還會偷拍他們一家人如廁，她甚至被騷擾過，只是說說「省事事省」，不想去計較。房屋後方阻擋道路的石頭，也是連男撿來放的。

簡母說，兒子案發當天發現連男又在偷窺拍照，上完後想找連男理論，結果被躲在暗處的連男偷襲。連男抱住她兒子，張口狠狠地咬，兒子因為無法脫身，一度拿磚塊砸連男，但連「好像有吃藥」，要不怎麼打都不不會痛，牙齒都被打掉了還不鬆口。

也有鄰居說，和連男互動不多，但和連在聊天時很熱情，會一直講一直講，她不想和他多聊，不想惹上麻煩。 聽到簡男和連男打架，連男的眼珠竟然被挖出來，還是有不舒服的感覺。

另1名鄰居從簡父口中，得知簡男告訴家人案發的過程，是因為簡男在上廁所，發現連男對著他拍照。簡很生氣，要去找連男理論，但是找不到人。後來連男突然跑出來攻擊他。簡男因為手臂被咬，手指頭也被咬住，一直撥不開。

鄰居轉述簡父的話說，簡男有拿磚塊敲擊連男，牙齒都敲斷了，連男還是咬住不放，簡男很生氣，因為一直撥不開，所以手不知道怎麼撥，去撥到連男的眼睛，並把眼珠挖出來。

連男被送往衛生福利部基隆醫院急救時，醫護人員院檢查臉部傷口，驚見他的雙眼都沒有眼球，趕緊通知警方，並將連男轉送林口長庚醫院急救。警方在現場找到一顆眼球完整，另一顆破裂，急送林口長庚醫院，但已無法手術接回。