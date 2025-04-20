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台中2歲男童慘遭虐死 竟是狠父抓他去猛撞冰箱
台中清水區吳姓男子只因2歲大的小兒子動手玩冰箱，他竟失控抓住男童身體，用力猛撞冰箱以此教訓，男童被撞到腦出血隔天趴在地上昏迷，母親驚見送醫搶救近1個月仍不治，檢方依傷害致死罪嫌起訴吳，全案將由國民法官審理。
檢警調查，吳男（35歲）和鍾姓妻子婚後有2個小孩，一家四口在清水區租屋，吳2024年1月6日晚上10點多不滿2歲多的小兒子玩冰箱。
吳男不顧兒子年幼，情緒失控下就抓住男童身體，用力撞擊客廳的冰箱，釀小孩的額頭、腦部都受損，引發顱內出血。
直到隔天7日晚上8點多，男童因前晚被爸爸抓去撞冰箱，腦內出血傷勢加劇，整個人突然在家昏倒，吳妻驚見孩子趴在地上一動也不動，呼喚也沒反應，緊急送醫、轉院急救。
但男童傷勢嚴重，住院至同年2月4日仍因創傷性硬腦膜下出血、腦病變等宣告不治，全案經台中市社會局提告，警方獲報調查後才曝光。
檢方根據吳男證詞、男童遺體相驗報告等，認定他犯嫌重大，偵結依成年人故意對兒童犯傷害致死罪嫌起訴他，全案將由台中地院國民法庭審理。
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