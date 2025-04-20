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桃警雷霆掃蕩 男帶喪屍菸彈跑給警察追…沒100m就被逮

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

全面掃蕩不法，桃園警方前天至昨天動員169名警力，針對轄區內旅賓館、酒店等特種場所臨檢。其中警方在復興路與南華街口攔查一輛雙載機車，員警見白姓駕駛神情緊張，隨即發現他帶有「喪屍菸彈」，白男突然拔腿狂奔，但不到100公尺就累到倒地被員警壓制，依法移請偵辦。

為有效防範壓制黑幫等不法分子犯罪氣焰，桃園警方持續執行雷霆除暴專案，於轄內易生危害滋事場所KTV、酒店、移工舞廳進行查察，並結合桃園市警局支援警力，以優勢警力勤務部署，進行盤檢查不法犯罪。前、昨日連續2天臨檢掃蕩勤務，共出動169人次警力、臨檢26場所，共查獲毒品10人、通緝15人、公危7人及各類案件20件。

專案執行期間，武陵所員警於晚間9時許在復興路與南華街口攔查一輛雙載機車，李姓乘客表示因有飲酒請38歲白姓男子騎機車來接他，但員警發現白男神情緊張且沉默不語，立即提高警覺，於查驗其身分時發現他帶有俗稱喪屍菸彈的依托咪酯，白男突然拔腿狂奔，員警早有準備立即尾隨，追逐不到100公尺白男體力透支癱軟倒地氣喘吁吁，被員警立即壓制逮捕依法移請偵辦。

此外，青溪所員警於晚間9時30分許在永安路執行路檢攔查小客車時，發現43歲呂姓駕駛因案遭發布通緝中，立即請他下車依法將其逮捕，呂男大吃一驚向員警求情，表示希望給他3天時間安排家事再放心面對司法，員警幫忙通知其友人協助交代事項後，依法解送歸案。

桃園警分局長王智民表示，同仁連續性掃蕩不法以展現警方不容犯罪發生的決心，呼籲業者勿存有僥倖心態，拒絕黑幫、暴力、毒品、詐欺及黑金不法存在，徹底掃蕩消滅違法，建構桃園市民安居祥和的生活環境。

桃園警方在復興路與南華街口攔查一輛雙載機車，駕駛因攜帶「喪屍菸彈」拔腿狂奔，不到100公尺就累到倒地被壓制逮捕。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方在復興路與南華街口攔查一輛雙載機車，駕駛因攜帶「喪屍菸彈」拔腿狂奔，不到100公尺就累到倒地被壓制逮捕。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方在永安路攔查小客車，發現43歲呂姓駕駛遭通緝，呂男向員警求情，員警幫忙通知其友人協助交代事項後，依法解送歸案。記者周嘉茹／翻攝
桃園警方在永安路攔查小客車，發現43歲呂姓駕駛遭通緝，呂男向員警求情，員警幫忙通知其友人協助交代事項後，依法解送歸案。記者周嘉茹／翻攝
全面掃蕩不法，桃園警方前至昨日動員169名警力，針對轄區內旅賓館、酒店等特種場所臨檢。記者周嘉茹／翻攝
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桃園 臨檢 酒店

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