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驚險！曳引車載壓路機轉彎不慎竟翻覆 滿路油漬險砸車

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市59歲曳引車司機林男今天上午8時許載運1輛壓路機，行經新莊區中正路右轉中環路時，因載運的壓路機未固定導致轉彎時壓路機傾斜翻落路面，所幸並無人員受傷。新莊警依道交條例對林男開出罰單，依法可處3千以上1萬8千元以下罰款。

有網友在臉書社團愛新莊我是新莊人PO照片，畫面中可見1輛壓路機翻覆在新莊區中環路上。新莊分局指出，今天上午8時許接獲報案，在新莊區中環路一段與中正路口有大型車翻覆。警方趕抵現場經了解59歲林男駕駛曳引車載運壓路機，由新莊中正路右轉中環路往板橋方向行駛時，因未固定導致壓路機從車上掉落。

警員立即在現場進行交通疏導，所幸當時並無其他人車經過未造成人員傷亡，林姓駕駛酒測為0，警方依道路交通管理處罰條例第30條1項2款：所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭對林男開出罰單，依法可罰3千元以上1萬8千元以下罰鍰。目前現場道路油漬已由清潔隊處理完畢，壓路車也已載離現場。

吊車到場將翻覆的壓路機吊起。記者黃子騰／翻攝
吊車到場將翻覆的壓路機吊起。記者黃子騰／翻攝
林男駕駛曳引車載運壓路機，疑因未固定導致壓路機翻覆。記者黃子騰／翻攝
林男駕駛曳引車載運壓路機，疑因未固定導致壓路機翻覆。記者黃子騰／翻攝
壓路機翻覆導致路面滿是油漬，清潔隊趕緊進行清洗。記者黃子騰／翻攝
壓路機翻覆導致路面滿是油漬，清潔隊趕緊進行清洗。記者黃子騰／翻攝

曳引車 罰單

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