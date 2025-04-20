驚險！曳引車載壓路機轉彎不慎竟翻覆 滿路油漬險砸車

新北市59歲曳引車司機林男今天上午8時許載運1輛壓路機，行經新莊區中正路右轉中環路時，因載運的壓路機未固定導致轉彎時壓路機傾斜翻落路面，所幸並無人員受傷。新莊警依道交條例對林男開出罰單，依法可處3千以上1萬8千元以下罰款。

有網友在臉書社團愛新莊我是新莊人PO照片，畫面中可見1輛壓路機翻覆在新莊區中環路上。新莊分局指出，今天上午8時許接獲報案，在新莊區中環路一段與中正路口有大型車翻覆。警方趕抵現場經了解59歲林男駕駛曳引車載運壓路機，由新莊中正路右轉中環路往板橋方向行駛時，因未固定導致壓路機從車上掉落。