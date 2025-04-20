紅牌大型重機闖國1桃園、苗栗50公里 4罰單並移送法辦

一輛紅牌大型重型機車昨晚闖入國道1號，一路從桃園到苗栗近50公里，沿途變換車道，國道警方攔查不停，在造橋地磅站拒捕被逮，警方先開4罰單，最高可罰19萬6800元，並依公共危險、妨礙公務罪嫌移送法辦。

國道公路警察局第二公路警察大隊昨天晚上8點45分接獲通報，一輛紅牌大型重機誤闖國1，在70公里處桃園市楊梅路段南下，警方趕緊處理，初步調查，范姓男子（23歲）騎大型重機車遮蔽車牌，沿途行駛高速公路內、中、外側車道及路肩。

巡邏員警攔查不停，直到國道1號南向118公里造橋地磅路肩攔停大型重機，范男抵抗造成1名員警擦挫傷，警方經檢測范男酒測值零，依涉嫌妨礙公務及公共危險罪，移送苗栗地檢署偵辦。

范男另違反道路交通管理處罰條例第13條遮蔽號牌，可處車主2400元至4800元罰鍰，並責令申請換領牌照或改正；第43條1項1款危險駕車，可處6000元至3萬6000元罰鍰，並吊扣牌照6個月；第61條1項3款衝撞員警致受傷，處9萬元至15萬元罰鍰，並吊銷其駕駛執照；第92條第7項騎乘汽缸排氣量550立方公分以上大型重機，行駛未經公告允許之路段，處3000元至6000元罰鍰。