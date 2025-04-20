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台中雙寶媽氣小孩哭鬧 抓肩猛晃釀嬰兒腦出血重度昏迷

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1名年輕媽媽獨自照顧未滿月的新生兒、年幼女兒，嬰兒哭鬧不止她安撫無效，一時氣憤竟抓其肩膀猛晃好幾下，釀小孩腦出血一度失去呼吸心跳，緊急送醫搶救至今昏迷不醒；檢方根據鑑定確認是「受虐性腦傷」，依過失致重傷害罪嫌起訴她。

檢警調查，女子明知孩子才剛出生未滿月，顱骨尚未發育完全相當脆弱，2024年5月10日晚上10點多僅因嬰兒哭鬧不止，自己多次安撫仍沒有停止，她一時激動就在北屯區住處氣到抓住嬰兒肩膀劇烈搖晃。

檢警發現，嬰兒遭外力影響，腦內血管因突然加速產生的剪力造成斷裂，女子事後卻放任孩子繼續在嬰兒床上哭鬧，直到因腦出血出現倦怠、嗜睡，後來她發現小孩叫不醒、全身無力甚至已經失去呼吸心跳，趕緊和先生將其送醫。

醫院緊急施以高級心臟救命術後，該名嬰兒才恢復心跳，但經手術、插管治療，目前都仍呈現重度昏迷且不易復原狀態，經院方通報全案才曝光。

檢方訊時，女子坦承嬰兒哭鬧，自己失控才搖晃，另女子曾提及小孩曾自嬰兒車跌落，但檢視其左臉頰不明瘀傷、右頂骨骨折，判斷嬰兒車跌落並非是造成這次重傷的主因；醫師也證稱，該名嬰兒急性出血，應至少被搖晃好幾下，符合「受虐性腦傷。」

因本件由台中市社會局提告，控訴女子涉嫌對未滿18歲之人施以凌虐致重傷，但檢方查，當時女子獨自照顧嬰兒，沒有其他家人幫忙分擔，當晚小孩哭鬧不休，女子又因久未照顧新生兒，一旁還有1名年幼的女兒，一時煩躁生氣才劇烈搖晃。

檢方綜合判斷，難認女子有凌虐的「不確定故意」，應僅構成「有認識過失」，偵結依過失致重傷罪嫌起訴她。

台中1名媽媽因剛出生未滿月的嬰兒哭鬧，她安撫無效就氣憤朝其猛晃，釀小孩腦出血重度昏迷，此為示意圖與本案無關。示意圖／ingimage
台中1名媽媽因剛出生未滿月的嬰兒哭鬧，她安撫無效就氣憤朝其猛晃，釀小孩腦出血重度昏迷，此為示意圖與本案無關。示意圖／ingimage

嬰兒車 小孩

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