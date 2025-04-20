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影／驚險撞5名行人畫面曝光 豐原二車碰撞再撞行人

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市豐原區昨晚發生驚險車禍，二輛轎車在路口碰撞後，其中一車失控再撞人行道上的5名行人，撞擊畫面曝光，5名行人站路旁，看到急衝而來的車躲避不及被撞，一名駕駛也受傷，肇事原因由警方調查中。

豐原警分局昨晚7時35分獲報，豐原區圓環東路向陽路口，發生二輛轎車碰撞波及行人的交通事故，吳姓男子開車在圓環東路左轉向陽路口時，未待左轉號誌即提前左轉，與林姓駕駛人開的轎車發生碰撞，轎車失控打滑再撞擊人行道5名行人。

員警到場對二名駕駛實施酒測均未飲酒，吳姓駕駛及5名行人身體擦挫傷，分送豐原醫院及中國醫藥大學救治，均無生命危險。有關駕駛違規提前左轉警方將依法告發，詳細肇因將交由交通警察大隊分析研判。

警方呼籲，為維護交通安全，駕駛人行駛時應遵守交通規則，行經路口應注意號誌指示行駛，注意周遭狀況，以避免事故發生。

台中市豐原區圓環東路向陽路口，昨晚發生車禍，5名行人受波及受傷。記者游振昇／翻攝
台中市豐原區圓環東路向陽路口，昨晚發生車禍，5名行人受波及受傷。記者游振昇／翻攝
台中市豐原區圓環東路向陽路口，昨晚發生車禍，5名行人受波及受傷。記者游振昇／翻攝
台中市豐原區圓環東路向陽路口，昨晚發生車禍，5名行人受波及受傷。記者游振昇／翻攝

人行道 行人 豐原

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