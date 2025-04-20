竹科人超有錢？ 巨城廣播「拾獲金條」 誇張情節震驚網友

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹遠東巨城購物中心不僅是假日人潮洶湧的熱門景點，更是不少竹科新貴的消費首選。近日有民眾分享，在館內逛街時竟聽見失物廣播「拾獲黃金一條」，誇張情節引發熱烈討論，也再次印證竹科的驚人消費實力。

新竹巨城臉書粉專今天分享一則Threads貼文，一名網友表示，在巨城逛街時突然聽到廣播：「各位顧客您好，拾獲黃金一條」，讓他當場愣住。巨城小編更是幽默註解：「撿到黃金，就是這麼容易呀」，貼文也引起網友熱烈關注。

有網友笑稱：「身為工程師，隨身帶一條金條999是很正常的」、「還好不是撿到晶圓」、「巨城什麼都有」、「以後每天都要去晃晃看能不能撿到」、「買飲料的錢掉了」。

先前就有在巨城支援的網友分享，曾向一名美妝櫃姐詢問當日營業額，對方回應「148」，他原以為是1萬4千8，結果櫃姐淡定說：「是148萬。」其他網友也補充，「巨城樓下賣燕窩的更誇張」、「周年慶目標是單日破億，每天還會播音樂慶祝達標」。

巨城的高消費實力也早有跡可循。根據業者統計，去年周年慶期間營業額單日破億，12天達成30億元目標，不但提前超標，業績更是成長5％。

母親節檔期期間，遠東巨城至5月11日也推出一系列優惠與主題活動，包括美妝保養下殺2.3折起、餐飲滿額贈、人氣甜點快閃、母親節蛋糕預購、假日舞台表演等，滿足民眾購物、休閒與家庭聚會的多元需求。

近日有民眾分享，在館內逛街時竟聽見失物廣播「拾獲黃金一條」，誇張情節引發熱烈討論。圖／取自新竹巨城粉絲頁
近日有民眾分享，在館內逛街時竟聽見失物廣播「拾獲黃金一條」，誇張情節引發熱烈討論。圖／取自新竹巨城粉絲頁

巨城 母親節

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