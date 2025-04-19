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疑摸籠子遭兔咬一口 高雄男怒拿瓶砸再用腳踹兔致死遭法辦
高市郭姓女子將寵物獅子兔養在漁港路鐵皮屋院前，4月12日下午驚見兔子全身是血暴斃，調監視器發現一名紅衣男用提神飲料瓶打兔子還用腳踹，不甘兔子遭凌虐致死報警；警方2小時後逮獲涉案的陳姓男子，陳聲稱因被兔子咬才動手教訓。
前鎮警分局指出，飼養獅子兔的郭姓女子於12日下午3時許向草衙派出所報案，指飼養在草衙路廟宇旁的鐵皮屋院前的獅子兔遭人凌虐致死，警方受理後，查看郭女在當天凌晨時分調閱的監視畫面。
監視畫面顯示，一名紅衣男子走過兔子籠前，疑似蹲下摸兔子，不久卻拿出提神飲料的瓶子猛砸兔子，並用腳踹，疑因此導致郭女養的獅子兔不治死亡。
警方擴大調閱監視器，發現紅衣男騎機車到現場，隨後以車追人，在2小時後於漁港路逮到穿著案發時紅色上衣的陳姓男子（32歲）。
據了解，陳男聲稱當時想到寺廟裡上廁所，走進兔子籠前看了一看，卻被兔子咬了一口，才憤而拿出放在身上的提神飲料瓶子打兔子；由於被害人平常會將兔子籠關起來，警方研判陳男可能摸了兔子才被咬而動怒；警詢後，依違反動物保護法函送高雄地方檢察署偵辦。
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